https://ria.ru/20250707/gadzhet-2027676542.html

В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple

В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple - РИА Новости, 07.07.2025

В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple

В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:18:00+03:00

2025-07-07T15:18:00+03:00

2025-07-07T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.Теперь Apple не сможет препятствовать появлению и использованию RuStore на смартфонах и планшетах. Через него пользователи смогут приобретать и устанавливать приложения российских разработчиков. Нововведение вступит в силу с 1 сентября.Гаджеты должны обеспечивать возможность:Для этого ввели запрет на:Изменения должны пресечь действия зарубежных платформ, прежде всего Apple и Google, которые ограничивают доступ к отечественным сервисам, включая критически важные банковские приложения.Если устройство блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их использованию, это будет признано недостатком товара, подчеркивал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В такой ситуации можно потребовать замену, ремонт или возврат денег.

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https://ria.ru/20250701/porucheniya-2026475567.html

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технологии, россия, алексей говырин, владимир путин, google, госдума рф, apple, общество