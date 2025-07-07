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В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple - РИА Новости, 07.07.2025
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15:18 07.07.2025 (обновлено: 16:28 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/gadzhet-2027676542.html
В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple
В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple - РИА Новости, 07.07.2025
В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple
В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:18:00+03:00
2025-07-07T16:28:00+03:00
технологии
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общество
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.Теперь Apple не сможет препятствовать появлению и использованию RuStore на смартфонах и планшетах. Через него пользователи смогут приобретать и устанавливать приложения российских разработчиков. Нововведение вступит в силу с 1 сентября.Гаджеты должны обеспечивать возможность:Для этого ввели запрет на:Изменения должны пресечь действия зарубежных платформ, прежде всего Apple и Google, которые ограничивают доступ к отечественным сервисам, включая критически важные банковские приложения.Если устройство блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их использованию, это будет признано недостатком товара, подчеркивал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В такой ситуации можно потребовать замену, ремонт или возврат денег.
https://ria.ru/20250604/gosduma-2020939803.html
https://ria.ru/20250701/porucheniya-2026475567.html
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технологии, россия, алексей говырин, владимир путин, google, госдума рф, apple, общество
Технологии, Россия, Алексей Говырин, Владимир Путин, Google, Госдума РФ, Apple, Общество
В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple

Путин подписал закон, запрещающий Apple препятствовать установке RuStore

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродажа смартфонов
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Прежде единый магазин приложений был доступен для установки и использования на всех устройствах с ОС Android.

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Теперь Apple не сможет препятствовать появлению и использованию RuStore на смартфонах и планшетах. Через него пользователи смогут приобретать и устанавливать приложения российских разработчиков. Нововведение вступит в силу с 1 сентября.
Гаджеты должны обеспечивать возможность:
  • установки и обновления приложений;
  • совершения платежей с использованием RuStore.
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Для этого ввели запрет на:
  • ограничение установки и обновления программ из сторонних источников;
  • блокировку функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения;
  • навязывание ценовой политики разработчикам;
  • ограничение способов оплаты в приложениях.
Изменения должны пресечь действия зарубежных платформ, прежде всего Apple и Google, которые ограничивают доступ к отечественным сервисам, включая критически важные банковские приложения.
Если устройство блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их использованию, это будет признано недостатком товара, подчеркивал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В такой ситуации можно потребовать замену, ремонт или возврат денег.
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ТехнологииРоссияАлексей ГовыринВладимир ПутинGoogleГосдума РФAppleОбщество
 
 
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