https://ria.ru/20250707/fsb-2027595798.html

ФСБ задержала жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы

ФСБ задержала жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы - РИА Новости, 07.07.2025

ФСБ задержала жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы

Четыре человека, ставшие жертвами мошенников, по заданию украинских спецслужб совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:50:00+03:00

2025-07-07T09:50:00+03:00

2025-07-07T11:11:00+03:00

россия

тульская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Четыре человека, ставшие жертвами мошенников, по заданию украинских спецслужб совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры ЛЭП, их задержали в трех регионах России, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России на территориях Челябинской, Ивановской и Тульской областей пресечена противоправная деятельность четырех граждан Российской Федерации 1992, 2001 и 2004 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи", — говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников перевели на так называемые "безопасные счета" денежные средства (от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей), после чего с ними по мессенджерам Telegram и WhatsApp связались лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и, угрожая привлечением к уголовной ответственности за финансирование ВСУ, склонили к совершению преступлений "под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов".Как подчеркнули в ведомстве, за совершенные деяния фигурантам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250703/terakt-2026872223.html

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Признание диверсантов, по заданию украинских спецслужб поджигавших машины правоохранителей и повреждавших опоры ЛЭП ФСБ показала видео с признаниями диверсантов, по заданию украинских спецслужб поджигавших машины правоохранителей и повреждавших опоры ЛЭП 2025-07-07T09:50 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тульская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество