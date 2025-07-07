https://ria.ru/20250707/fsb-2027595798.html
ФСБ задержала жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ задержала жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы - РИА Новости, 07.07.2025
ФСБ задержала жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы
Четыре человека, ставшие жертвами мошенников, по заданию украинских спецслужб совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:50:00+03:00
2025-07-07T09:50:00+03:00
2025-07-07T11:11:00+03:00
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тульская область
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Четыре человека, ставшие жертвами мошенников, по заданию украинских спецслужб совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры ЛЭП, их задержали в трех регионах России, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России на территориях Челябинской, Ивановской и Тульской областей пресечена противоправная деятельность четырех граждан Российской Федерации 1992, 2001 и 2004 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи", — говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников перевели на так называемые "безопасные счета" денежные средства (от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей), после чего с ними по мессенджерам Telegram и WhatsApp связались лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и, угрожая привлечением к уголовной ответственности за финансирование ВСУ, склонили к совершению преступлений "под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов".Как подчеркнули в ведомстве, за совершенные деяния фигурантам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250703/terakt-2026872223.html
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Признание диверсантов, по заданию украинских спецслужб поджигавших машины правоохранителей и повреждавших опоры ЛЭП
ФСБ показала видео с признаниями диверсантов, по заданию украинских спецслужб поджигавших машины правоохранителей и повреждавших опоры ЛЭП
2025-07-07T09:50
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россия, тульская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Тульская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ФСБ задержала жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ задержала 4 жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы