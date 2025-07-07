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ГД представила онлайн-версию выставки о преступлениях ВСУ

ГД представила онлайн-версию выставки о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025

ГД представила онлайн-версию выставки о преступлениях ВСУ

На сайте Госдумы и официальных каналах в социальных сетях доступна онлайн-версия выставки "Хроники террора украинского неонацистского режима". РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:01:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На сайте Госдумы и официальных каналах в социальных сетях доступна онлайн-версия выставки "Хроники террора украинского неонацистского режима". Фотоработы, сделанные военкорами, стали частью свидетельств преступлений украинских боевиков против мирного населения ЛНР, ДНР и Новороссии, а также приграничных с Украиной территорий Курской, Белгородской и Брянской областей. В ходе открытия выставки в ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выставка должна быть постоянно действующей. По его словам, "очень важно, чтобы ее увидели наши зарубежные коллеги, представители разных политических сил, партий". "На 50 фотографиях — пострадавшие от ударов украинских неонацистов, включая стариков и детей, потерявшие кров люди, изрешеченные здания больниц, детских садов и храмов. Помощь тем, кто попал под массированные атаки боевиков ВСУ, оказывают российские военнослужащие и добровольцы", - сказано на сайте Госдумы. Ознакомиться с онлайн-версией выставки можно в официальном канале Государственной Думы в Telegram, в VK и "Одноклассниках". Сама экспозиция представлена в ГД, выставка подготовлена совместно с агентством РИА Новости.

https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html

https://ria.ru/20250701/vystavka-2026575618.html

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