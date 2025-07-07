Рейтинг@Mail.ru
ГД представила онлайн-версию выставки о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/format-2027597862.html
ГД представила онлайн-версию выставки о преступлениях ВСУ
ГД представила онлайн-версию выставки о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
ГД представила онлайн-версию выставки о преступлениях ВСУ
На сайте Госдумы и официальных каналах в социальных сетях доступна онлайн-версия выставки "Хроники террора украинского неонацистского режима". РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:01:00+03:00
2025-07-07T10:01:00+03:00
госдума рф
в мире
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026566216_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_874b5028e6caf01e722c34953bc33ddd.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На сайте Госдумы и официальных каналах в социальных сетях доступна онлайн-версия выставки "Хроники террора украинского неонацистского режима". Фотоработы, сделанные военкорами, стали частью свидетельств преступлений украинских боевиков против мирного населения ЛНР, ДНР и Новороссии, а также приграничных с Украиной территорий Курской, Белгородской и Брянской областей. В ходе открытия выставки в ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выставка должна быть постоянно действующей. По его словам, "очень важно, чтобы ее увидели наши зарубежные коллеги, представители разных политических сил, партий". "На 50 фотографиях — пострадавшие от ударов украинских неонацистов, включая стариков и детей, потерявшие кров люди, изрешеченные здания больниц, детских садов и храмов. Помощь тем, кто попал под массированные атаки боевиков ВСУ, оказывают российские военнослужащие и добровольцы", - сказано на сайте Госдумы. Ознакомиться с онлайн-версией выставки можно в официальном канале Государственной Думы в Telegram, в VK и "Одноклассниках". Сама экспозиция представлена в ГД, выставка подготовлена совместно с агентством РИА Новости.
https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html
https://ria.ru/20250701/vystavka-2026575618.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026566216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5013a32448cd663136a2ba79d964f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, в мире, общество
Госдума РФ, В мире, Общество
ГД представила онлайн-версию выставки о преступлениях ВСУ

ГД представила на сайте "Хроники террора украинского неонацистского режима"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСпециальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Бобылев на открытии фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима" в Государственной думе РФ
Специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Сергей Бобылев на открытии фотовыставки Хроники террора украинского неонацистского режима в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Бобылев на открытии фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима" в Государственной думе РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На сайте Госдумы и официальных каналах в социальных сетях доступна онлайн-версия выставки "Хроники террора украинского неонацистского режима".
Фотоработы, сделанные военкорами, стали частью свидетельств преступлений украинских боевиков против мирного населения ЛНР, ДНР и Новороссии, а также приграничных с Украиной территорий Курской, Белгородской и Брянской областей.
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ
9 апреля, 16:02
В ходе открытия выставки в ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выставка должна быть постоянно действующей. По его словам, "очень важно, чтобы ее увидели наши зарубежные коллеги, представители разных политических сил, партий".
"На 50 фотографиях — пострадавшие от ударов украинских неонацистов, включая стариков и детей, потерявшие кров люди, изрешеченные здания больниц, детских садов и храмов. Помощь тем, кто попал под массированные атаки боевиков ВСУ, оказывают российские военнослужащие и добровольцы", - сказано на сайте Госдумы.
Ознакомиться с онлайн-версией выставки можно в официальном канале Государственной Думы в Telegram, в VK и "Одноклассниках".
Сама экспозиция представлена в ГД, выставка подготовлена совместно с агентством РИА Новости.
Открытие фотовыставки Хроники террора украинского неонацистского режима в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Володин оценил выставку о преступлениях киевского режима
1 июля, 17:02
 
Госдума РФВ миреОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала