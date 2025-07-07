https://ria.ru/20250707/fnpr-2027608772.html

Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты

Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты - РИА Новости, 07.07.2025

Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты

Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты, следует из федерального закона. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:37:00+03:00

2025-07-07T10:37:00+03:00

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зарплата

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты, следует из федерального закона."Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%", — говорится в документе от 7 июня, опубликованном на сайте правовых актов.В нем указано, что все виды премий, размеры, периоды и условия их выплаты должны фигурировать в коллективном договоре предприятия, если такой есть.Закон вступает в силу с 1 сентября.Как рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, изменения в Трудовом кодексе:Парламентарий уточнил, что они смогут снизить работнику с дисциплинарным взысканием размер только тех премиальных выплат, которые начисляются вслед за наложением взыскания.

https://ria.ru/20250707/zarplata-2027565879.html

https://ria.ru/20250614/zarplata-2022772691.html

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общество, россия, зарплата, госдума рф, алексей говырин