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Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты - РИА Новости, 07.07.2025
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10:37 07.07.2025 (обновлено: 11:43 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/fnpr-2027608772.html
Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты
Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты - РИА Новости, 07.07.2025
Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты
Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты, следует из федерального закона. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:37:00+03:00
2025-07-07T11:43:00+03:00
общество
россия
зарплата
госдума рф
алексей говырин
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты, следует из федерального закона."Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%", — говорится в документе от 7 июня, опубликованном на сайте правовых актов.В нем указано, что все виды премий, размеры, периоды и условия их выплаты должны фигурировать в коллективном договоре предприятия, если такой есть.Закон вступает в силу с 1 сентября.Как рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, изменения в Трудовом кодексе:Парламентарий уточнил, что они смогут снизить работнику с дисциплинарным взысканием размер только тех премиальных выплат, которые начисляются вслед за наложением взыскания.
https://ria.ru/20250707/zarplata-2027565879.html
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общество, россия, зарплата, госдума рф, алексей говырин
Общество, Россия, Зарплата, Госдума РФ, Алексей Говырин
Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты

Работодатели в РФ не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты, следует из федерального закона.
"Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%", — говорится в документе от 7 июня, опубликованном на сайте правовых актов.
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В нем указано, что все виды премий, размеры, периоды и условия их выплаты должны фигурировать в коллективном договоре предприятия, если такой есть.
Закон вступает в силу с 1 сентября.
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Как рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, изменения в Трудовом кодексе:
  • повысят прозрачность начисления премий;
  • ограничат возможности работодателей лишать или уменьшать премиальную часть дохода сотрудников.
Парламентарий уточнил, что они смогут снизить работнику с дисциплинарным взысканием размер только тех премиальных выплат, которые начисляются вслед за наложением взыскания.
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ОбществоРоссияЗарплатаГосдума РФАлексей Говырин
 
 
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