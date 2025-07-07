https://ria.ru/20250707/evropa-2027598312.html
Bloomberg узнало, чем грозит реализация нацпроектов в ЕС за счет обороны
Bloomberg узнало, чем грозит реализация нацпроектов в ЕС за счет обороны - РИА Новости, 07.07.2025
Bloomberg узнало, чем грозит реализация нацпроектов в ЕС за счет обороны
Осуществление европейскими странами национальных проектов за счет оборонных статей приведет к ослаблению Европы, пишет колумнист агентства Bloomberg Лионель... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:01:00+03:00
2025-07-07T10:01:00+03:00
2025-07-07T10:09:00+03:00
в мире
европа
италия
сицилия
нато
саммит нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Осуществление европейскими странами национальных проектов за счет оборонных статей приведет к ослаблению Европы, пишет колумнист агентства Bloomberg Лионель Лоран. В конце июня европейское издание Politico сообщило, что власти Италии намерены осуществить гигантский инфраструктурный проект по строительству моста, соединяющего материковую часть страны с Сицилией, за счет оборонных статей бюджета, которые по новым правилам должны достичь 5% от ВВП. "План Италии должен вызвать тревогу. Навешивание ярлыка "оборона" на национальные нецелесообразные проекты еще больше обострит разногласия между европейскими странами в то время, когда оборона и так слишком раздроблена. Это ослабит Европу, а не усилит", - говорится в статье. На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
европа
италия
сицилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, италия, сицилия, нато, саммит нато
В мире, Европа, Италия, Сицилия, НАТО, Саммит НАТО
Bloomberg узнало, чем грозит реализация нацпроектов в ЕС за счет обороны
Bloomberg: реализация нацпроектов за счет оборонных статей ослабит Европу