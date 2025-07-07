https://ria.ru/20250707/evropa-2027598312.html

Bloomberg узнало, чем грозит реализация нацпроектов в ЕС за счет обороны

Bloomberg узнало, чем грозит реализация нацпроектов в ЕС за счет обороны - РИА Новости, 07.07.2025

Bloomberg узнало, чем грозит реализация нацпроектов в ЕС за счет обороны

Осуществление европейскими странами национальных проектов за счет оборонных статей приведет к ослаблению Европы, пишет колумнист агентства Bloomberg Лионель... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:01:00+03:00

2025-07-07T10:01:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Осуществление европейскими странами национальных проектов за счет оборонных статей приведет к ослаблению Европы, пишет колумнист агентства Bloomberg Лионель Лоран. В конце июня европейское издание Politico сообщило, что власти Италии намерены осуществить гигантский инфраструктурный проект по строительству моста, соединяющего материковую часть страны с Сицилией, за счет оборонных статей бюджета, которые по новым правилам должны достичь 5% от ВВП. "План Италии должен вызвать тревогу. Навешивание ярлыка "оборона" на национальные нецелесообразные проекты еще больше обострит разногласия между европейскими странами в то время, когда оборона и так слишком раздроблена. Это ослабит Европу, а не усилит", - говорится в статье. На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, италия, сицилия, нато, саммит нато