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"Они не в себе": на Западе заявили о подготовке нового удара по России - РИА Новости, 07.07.2025
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07:21 07.07.2025 (обновлено: 10:24 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/evropa-2027578799.html
"Они не в себе": на Западе заявили о подготовке нового удара по России
"Они не в себе": на Западе заявили о подготовке нового удара по России - РИА Новости, 07.07.2025
"Они не в себе": на Западе заявили о подготовке нового удара по России
Прекращение поставок вооружения Украине из США вынуждает Европу действовать быстро, иначе будет поздно, заявил геополитический аналитик Паскаль Лоттаз на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:21:00+03:00
2025-07-07T10:24:00+03:00
в мире
украина
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сша
эммануэль макрон
кир стармер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Прекращение поставок вооружения Украине из США вынуждает Европу действовать быстро, иначе будет поздно, заявил геополитический аналитик Паскаль Лоттаз на YouTube."Уровень воинственности поражает, как и вечное желание все решить оружием вместо признания поражения и начала переговорного процесса. Они просто не в себе", — сказал он.Теперь, по словам аналитика, Европа попытается возродить старые инициативы по поддержке Украины. Он отмечает, что у них нет иного варианта, кроме эскалации конфликта."В четверг в Британии пройдет встреча коалиции желающих. Они снова будут думать о том, как бы отправить войска на Украину с поддержкой США. &lt;…&gt; Кроме того, ничего не известно про Taurus, может, их уже передали ВСУ. Киевский режим вполне способен устроить провокацию с ними", — заключил Лоттаз.Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу коалиции желающих по видеоконференции с авиабазы Нортвуд недалеко от Лондона. Ожидается, что они проведут переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.В конце марта французский лидер по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят украинские войска и не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
https://ria.ru/20250625/starmer-2025233099.html
https://ria.ru/20250706/sammit-2027504690.html
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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, кир стармер, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Они не в себе": на Западе заявили о подготовке нового удара по России

Аналитик Лоттаз: Европа готовится возродить старые инициативы по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Прекращение поставок вооружения Украине из США вынуждает Европу действовать быстро, иначе будет поздно, заявил геополитический аналитик Паскаль Лоттаз на YouTube.
"Уровень воинственности поражает, как и вечное желание все решить оружием вместо признания поражения и начала переговорного процесса. Они просто не в себе", — сказал он.
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Теперь, по словам аналитика, Европа попытается возродить старые инициативы по поддержке Украины. Он отмечает, что у них нет иного варианта, кроме эскалации конфликта.
"В четверг в Британии пройдет встреча коалиции желающих. Они снова будут думать о том, как бы отправить войска на Украину с поддержкой США. <…> Кроме того, ничего не известно про Taurus, может, их уже передали ВСУ. Киевский режим вполне способен устроить провокацию с ними", — заключил Лоттаз.
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В конце марта французский лидер по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят украинские войска и не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
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