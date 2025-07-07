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ЕС добивается предварительной торговой сделки с США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.07.2025
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23:41 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/es-2027792599.html
ЕС добивается предварительной торговой сделки с США, пишет Bloomberg
ЕС добивается предварительной торговой сделки с США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.07.2025
ЕС добивается предварительной торговой сделки с США, пишет Bloomberg
Власти Евросоюза стремятся достичь предварительного соглашения о торговле с США с целью сохранить пошлину на свои товары при ввозе на американскую территорию в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:41:00+03:00
2025-07-07T23:41:00+03:00
сша
брюссель
вашингтон (штат)
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Власти Евросоюза стремятся достичь предварительного соглашения о торговле с США с целью сохранить пошлину на свои товары при ввозе на американскую территорию в размере 10%, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Европейский союз стремится заключить предварительную торговую сделку с США на этой неделе, которая позволит ему зафиксировать 10-процентную ставку пошлины после 1 августа, пока они ведут переговоры о постоянном соглашении", - говорится в публикации. Кроме того, как отметили собеседники агентства, Брюссель хочет добиться от Вашингтона освобождения части "ключевых товаров" из-под действия пошлины в 10%, включив в этот перечень самолеты и детали к ним, вино и спиртные напитки. В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил о том, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших соглашения с США, начнут действовать с 1 августа вместо 9 июля, как объявлялось ранее. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Ранее объявлялось, что срок переговоров истекает 9 июля.
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сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Брюссель, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
ЕС добивается предварительной торговой сделки с США, пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС добивается торговой сделки с США, сохранив пошлину в 10%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Власти Евросоюза стремятся достичь предварительного соглашения о торговле с США с целью сохранить пошлину на свои товары при ввозе на американскую территорию в размере 10%, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Европейский союз стремится заключить предварительную торговую сделку с США на этой неделе, которая позволит ему зафиксировать 10-процентную ставку пошлины после 1 августа, пока они ведут переговоры о постоянном соглашении", - говорится в публикации.
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Кроме того, как отметили собеседники агентства, Брюссель хочет добиться от Вашингтона освобождения части "ключевых товаров" из-под действия пошлины в 10%, включив в этот перечень самолеты и детали к ним, вино и спиртные напитки.
В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил о том, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших соглашения с США, начнут действовать с 1 августа вместо 9 июля, как объявлялось ранее.
В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта.
В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Ранее объявлялось, что срок переговоров истекает 9 июля.
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СШАБрюссельВашингтон (штат)Дональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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