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РЭЦ сообщил о росте российско-китайского экономического сотрудничества

РЭЦ сообщил о росте российско-китайского экономического сотрудничества - РИА Новости, 07.07.2025

РЭЦ сообщил о росте российско-китайского экономического сотрудничества

Спрос на российские товары в Китае растёт, а объёмы продаж значительно увеличиваются, такие тенденции отметила вице-президент Российского экспортного центра... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:24:00+03:00

2025-07-07T16:24:00+03:00

2025-07-07T16:25:00+03:00

китай

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спрос на российские товары в Китае растёт, а объёмы продаж значительно увеличиваются, такие тенденции отметила вице-президент Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Татьяна Ан на торжественной церемонии открытия IX Российско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге.Также с приветственными словами на открытии ЭКСПО в Екатеринбурге к гостям церемонии обратились заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй, заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян КНР Хань Шэнцзянь."Наше сотрудничество подтверждается контрактами и реальными сделками. Мы рады, что российские товары становятся всё более востребованными в Китае, а объемы продаж стабильно растут. Уверена, что договоренности, достигнутые по итогам деловых переговоров на полях ЭКСПО, позволят российским компаниям и их китайским партнерам вывести уровень торгового сотрудничества на качественно новый уровень и приведут к увеличению внешнеторговых сделок. Российский экспортный центр готов оказывать поддержку на всех этапах — от переговоров до сделок — как российским, так и китайским предпринимателям", – подчеркнула Татьяна Ан.Особое внимание уделяется региональному сотрудничеству. На форуме присутствует делегация из китайской провинции Хэйлунцзян, где ранее прошёл фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России". Этот проект, инициированный РЭЦ, сочетает культурные мероприятия, розничные продажи, бизнес-миссии и электронную торговлю, помогая продвижению российской продукции на китайском рынке.IX Российско-Китайское ЭКСПО – это ключевая платформа для торгово-промышленного взаимодействия двух стран. Более 1,5 тысячи участников, 185 компаний-экспонентов и представители 12 китайских провинций собрались в Екатеринбурге, чтобы укрепить деловые связи между двумя странами. Ключевые регионы Китая, включая Хэйлунцзян и Шаньдун, представлены на высоком уровне, а российские и китайские предприятия активно ищут новых партнеров для взаимовыгодных проектов.

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китай, россия, екатеринбург, чжан ханьхуэй, экономика, твой бизнес – новости