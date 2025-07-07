https://ria.ru/20250707/dtp-2027669023.html
В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.07.2025
В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом
Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Подмосковье, от дальнейшей госпитализации они отказались, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:43:00+03:00
2025-07-07T14:43:00+03:00
2025-07-07T14:43:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
алексеевка
наро-фоминск
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Подмосковье, от дальнейшей госпитализации они отказались, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что рядом с деревней Алексеевка в подмосковном Наро-Фоминске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. "В результате ДТП пострадало два человека. После осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи на месте происшествия они отказались от дальнейшей госпитализации", - рассказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250613/dtp-2022688355.html
московская область (подмосковье)
алексеевка
наро-фоминск
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происшествия, московская область (подмосковье), алексеевка, наро-фоминск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Алексеевка, Наро-Фоминск
В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом
Минздрав Подмосковья: в ДТП с участием автобуса пострадали два человека