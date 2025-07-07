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В Башкирии произошло ДТП на трассе, погибли три человека - РИА Новости, 07.07.2025
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08:19 07.07.2025 (обновлено: 11:45 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/dtp-2027582539.html
В Башкирии произошло ДТП на трассе, погибли три человека
В Башкирии произошло ДТП на трассе, погибли три человека - РИА Новости, 07.07.2025
В Башкирии произошло ДТП на трассе, погибли три человека
Три человека погибли, двое ранены в результате ДТП на трассе Р-240 в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.07.2025
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уфа
оренбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Три человека погибли, двое ранены в результате ДТП на трассе Р-240 в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. Отмечается, что в МЧС по региону поступило сообщение, что на 135-м километре на регулируемом перекрестке трассы Уфа - Оренбург в Стерлитамаковском районе столкнулись две легковушки. От удара автомобиль KIA вылетел в кювет и перевернулся. На место ДТП выезжали сотрудники МЧС России. "К сожалению, в результате аварии погибли три человека (22-летний водитель KIA Optima, 40-летняя и 51-летняя пассажирки Lada Largus) ещё два получили сильные травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250706/dtp-2027482706.html
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уфа, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Уфа, Оренбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Башкирии произошло ДТП на трассе, погибли три человека

МЧС: три человека погибли в ДТП на трассе Р-240 в Башкирии

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramДТП на трассе Р-240 в Башкирии. 7 июля 2025
ДТП на трассе Р-240 в Башкирии. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
ДТП на трассе Р-240 в Башкирии. 7 июля 2025
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Три человека погибли, двое ранены в результате ДТП на трассе Р-240 в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.
Отмечается, что в МЧС по региону поступило сообщение, что на 135-м километре на регулируемом перекрестке трассы Уфа - Оренбург в Стерлитамаковском районе столкнулись две легковушки. От удара автомобиль KIA вылетел в кювет и перевернулся. На место ДТП выезжали сотрудники МЧС России.
"К сожалению, в результате аварии погибли три человека (22-летний водитель KIA Optima, 40-летняя и 51-летняя пассажирки Lada Largus) ещё два получили сильные травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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