https://ria.ru/20250707/donetsk-2027783682.html

В Донецке прошел фестиваль ко Дню семьи, любви и верности

В Донецке прошел фестиваль ко Дню семьи, любви и верности - РИА Новости, 07.07.2025

В Донецке прошел фестиваль ко Дню семьи, любви и верности

Фестиваль "Все начинается с любви!" посвященный Дню семьи, любви и верности прошел в Донецке. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:44:00+03:00

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2025-07-07T21:44:00+03:00

донецк

россия

день семьи, любви и верности в россии

день семьи, любви и верности

общество

донецкая народная республика

семья

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Фестиваль "Все начинается с любви!" посвященный Дню семьи, любви и верности прошел в Донецке. "Семья - это прежде всего любовь, это взаимовыручка, это понимание. Это одни из основных идеалов русского мира. Наша русская семья, мама, папа, счастливые дети, там много детей, вообще прекрасно. Я хочу пожелать всем мира и добра... Я поздравляю вас с наступающим праздником. Я горжусь тем, что все мы с вами - одна большая, дружная, смелая, гордая, непокоренная донецкая семья. С праздником!" - поздравил мэр города Донецка Алексей Кулемзин. Также на фестивале прошли семейные соревнования по футболу, шахматам и баскетболу между детьми и родителями. Отдельно для детей был организован конкурс асфальтного рисунка. В завершении мероприятия был дан старт началу спортивного забега и проведен семейный парад в тематических костюмах, которые отражают истории создания семьи. "Познакомились с мужем в 2013 году за год до войны. В 2014 году я пошла служить, а с 2016 года мы служили в одной роте, в одном взводе. Муж на должности командира взвода огневой поддержки, я на должности снайпера... Я увидела Олега и поняла, что это будет мой муж... Я знала, что этот день (день свадьбы - ред.) состоится с момента нашей встречи", - рассказала РИА Новости дончанка Татьяна Норец. По ее словам, их знакомство прошло случайно. Во время службы в ополчении вместе прошли бои за Ясиноватую, Горловку и населенный пункт Спартак под Донецком. Однако поженится пара решила лишь в том году уже будучи не на военной службе. День семьи, любви и верности ежегодно проходит в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Символом праздника выбрана ромашка. Распространенный в это время года в России полевой цветок символизирует мечты о любви и верности.

https://ria.ru/20250623/semya-1882525592.html

https://ria.ru/20250520/bark-2018016857.html

https://ria.ru/20250520/festival-2018118755.html

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