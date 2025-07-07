Рейтинг@Mail.ru
В Донецке прошел фестиваль ко Дню семьи, любви и верности - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/donetsk-2027783682.html
В Донецке прошел фестиваль ко Дню семьи, любви и верности
В Донецке прошел фестиваль ко Дню семьи, любви и верности - РИА Новости, 07.07.2025
В Донецке прошел фестиваль ко Дню семьи, любви и верности
Фестиваль "Все начинается с любви!" посвященный Дню семьи, любви и верности прошел в Донецке. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:44:00+03:00
2025-07-07T21:44:00+03:00
донецк
россия
день семьи, любви и верности в россии
день семьи, любви и верности
общество
донецкая народная республика
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130789/93/1307899325_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_a63a2d2c9490b69c45edce140d233e9f.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Фестиваль "Все начинается с любви!" посвященный Дню семьи, любви и верности прошел в Донецке. "Семья - это прежде всего любовь, это взаимовыручка, это понимание. Это одни из основных идеалов русского мира. Наша русская семья, мама, папа, счастливые дети, там много детей, вообще прекрасно. Я хочу пожелать всем мира и добра... Я поздравляю вас с наступающим праздником. Я горжусь тем, что все мы с вами - одна большая, дружная, смелая, гордая, непокоренная донецкая семья. С праздником!" - поздравил мэр города Донецка Алексей Кулемзин. Также на фестивале прошли семейные соревнования по футболу, шахматам и баскетболу между детьми и родителями. Отдельно для детей был организован конкурс асфальтного рисунка. В завершении мероприятия был дан старт началу спортивного забега и проведен семейный парад в тематических костюмах, которые отражают истории создания семьи. "Познакомились с мужем в 2013 году за год до войны. В 2014 году я пошла служить, а с 2016 года мы служили в одной роте, в одном взводе. Муж на должности командира взвода огневой поддержки, я на должности снайпера... Я увидела Олега и поняла, что это будет мой муж... Я знала, что этот день (день свадьбы - ред.) состоится с момента нашей встречи", - рассказала РИА Новости дончанка Татьяна Норец. По ее словам, их знакомство прошло случайно. Во время службы в ополчении вместе прошли бои за Ясиноватую, Горловку и населенный пункт Спартак под Донецком. Однако поженится пара решила лишь в том году уже будучи не на военной службе. День семьи, любви и верности ежегодно проходит в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Символом праздника выбрана ромашка. Распространенный в это время года в России полевой цветок символизирует мечты о любви и верности.
https://ria.ru/20250623/semya-1882525592.html
https://ria.ru/20250520/bark-2018016857.html
https://ria.ru/20250520/festival-2018118755.html
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130789/93/1307899325_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5d83a366470fe06bb72db9f85a410615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, россия, день семьи, любви и верности в россии, день семьи, любви и верности, общество, донецкая народная республика, семья
Донецк, Россия, День семьи, любви и верности в России, День семьи, любви и верности, Общество, Донецкая Народная Республика, Семья
В Донецке прошел фестиваль ко Дню семьи, любви и верности

В Донецке прошел фестиваль "Все начинается с любви!" ко Дню семьи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Фестиваль "Все начинается с любви!" посвященный Дню семьи, любви и верности прошел в Донецке.
"Семья - это прежде всего любовь, это взаимовыручка, это понимание. Это одни из основных идеалов русского мира. Наша русская семья, мама, папа, счастливые дети, там много детей, вообще прекрасно. Я хочу пожелать всем мира и добра... Я поздравляю вас с наступающим праздником. Я горжусь тем, что все мы с вами - одна большая, дружная, смелая, гордая, непокоренная донецкая семья. С праздником!" - поздравил мэр города Донецка Алексей Кулемзин.
Семья гуляет на природе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
День семьи, любви и верности в России: когда отмечают, традиции праздника
23 июня, 20:36
Также на фестивале прошли семейные соревнования по футболу, шахматам и баскетболу между детьми и родителями. Отдельно для детей был организован конкурс асфальтного рисунка. В завершении мероприятия был дан старт началу спортивного забега и проведен семейный парад в тематических костюмах, которые отражают истории создания семьи.
"Познакомились с мужем в 2013 году за год до войны. В 2014 году я пошла служить, а с 2016 года мы служили в одной роте, в одном взводе. Муж на должности командира взвода огневой поддержки, я на должности снайпера... Я увидела Олега и поняла, что это будет мой муж... Я знала, что этот день (день свадьбы - ред.) состоится с момента нашей встречи", - рассказала РИА Новости дончанка Татьяна Норец.
Молодожены - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Москве зарегистрируют браки 170 пар одновременно 8 июля
20 мая, 11:40
По ее словам, их знакомство прошло случайно. Во время службы в ополчении вместе прошли бои за Ясиноватую, Горловку и населенный пункт Спартак под Донецком. Однако поженится пара решила лишь в том году уже будучи не на военной службе.
День семьи, любви и верности ежегодно проходит в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
Символом праздника выбрана ромашка. Распространенный в это время года в России полевой цветок символизирует мечты о любви и верности.
Влюбленные держатся за руки - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Национальном центре "Россия" в День семьи стартует свадебный фестиваль
20 мая, 19:01
 
ДонецкРоссияДень семьи, любви и верности в РоссииДень семьи, любви и верностиОбществоДонецкая Народная РеспубликаСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала