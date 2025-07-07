https://ria.ru/20250707/dom-2027734082.html

Дом семьи Старовойта пустует уже полтора месяца, рассказала охрана

Дом семьи Старовойта пустует уже полтора месяца, рассказала охрана - РИА Новости, 07.07.2025

Дом семьи Старовойта пустует уже полтора месяца, рассказала охрана

Дом семьи экс-главы Минтранса Романа Старовойта в подмосковном Красногорске пустует уже полтора месяца, сообщила РИА Новости охрана коттеджного поселка. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:48:00+03:00

2025-07-07T17:48:00+03:00

2025-07-07T20:57:00+03:00

красногорск

россия

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дом семьи экс-главы Минтранса Романа Старовойта в подмосковном Красногорске пустует уже полтора месяца, сообщила РИА Новости охрана коттеджного поселка. "Там нет никого, дом пустой уже 1,5 месяца", - сказал собеседник агентства. По его словам, семье Старовойта принадлежит один из домов в коттеджном поселке Береста в Красногорске. На сайте КП Береста указано, что стоимость свободных особняков начинается от 150 миллионов рублей. Ранее в понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027707555.html

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красногорск, россия, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта