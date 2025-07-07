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Дом семьи Старовойта пустует уже полтора месяца, рассказала охрана - РИА Новости, 07.07.2025
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17:48 07.07.2025 (обновлено: 20:57 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/dom-2027734082.html
Дом семьи Старовойта пустует уже полтора месяца, рассказала охрана
Дом семьи Старовойта пустует уже полтора месяца, рассказала охрана - РИА Новости, 07.07.2025
Дом семьи Старовойта пустует уже полтора месяца, рассказала охрана
Дом семьи экс-главы Минтранса Романа Старовойта в подмосковном Красногорске пустует уже полтора месяца, сообщила РИА Новости охрана коттеджного поселка. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:48:00+03:00
2025-07-07T20:57:00+03:00
красногорск
россия
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дом семьи экс-главы Минтранса Романа Старовойта в подмосковном Красногорске пустует уже полтора месяца, сообщила РИА Новости охрана коттеджного поселка. "Там нет никого, дом пустой уже 1,5 месяца", - сказал собеседник агентства. По его словам, семье Старовойта принадлежит один из домов в коттеджном поселке Береста в Красногорске. На сайте КП Береста указано, что стоимость свободных особняков начинается от 150 миллионов рублей. Ранее в понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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красногорск, россия, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Красногорск, Россия, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
Дом семьи Старовойта пустует уже полтора месяца, рассказала охрана

Дом семьи Старовойта в Красногорске пустует уже полтора месяца

© РИА НовостиКПП поселка, где находится дом семьи экс-главы Минтранса Старовойта в Красногорске
КПП поселка, где находится дом семьи экс-главы Минтранса Старовойта в Красногорске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
КПП поселка, где находится дом семьи экс-главы Минтранса Старовойта в Красногорске
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дом семьи экс-главы Минтранса Романа Старовойта в подмосковном Красногорске пустует уже полтора месяца, сообщила РИА Новости охрана коттеджного поселка.
"Там нет никого, дом пустой уже 1,5 месяца", - сказал собеседник агентства.
По его словам, семье Старовойта принадлежит один из домов в коттеджном поселке Береста в Красногорске.
На сайте КП Береста указано, что стоимость свободных особняков начинается от 150 миллионов рублей.
Ранее в понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.
Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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