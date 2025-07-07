ФСБ показала кадры с признаниями жертв аферистов, ставших диверсантами
Жертвы телефонных мошенников по заданию Киева поджигали машины и повреждали ЛЭП
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МОСКВА, 7 июл -РИА Новости. ФСБ показала видео с признаниями диверсантов, которые, став жертвами телефонных мошенников, выполняли задания украинских спецслужб.
В Челябинской, Ивановской и Тульской областях задержаны четыре человека, по заданию украинских спецслужб совершавшие поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повреждавшие опоры ЛЭП. Под воздействием телефонных мошенников они перевели на "безопасные счета" от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей, после чего их под угрозой привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ склонили к совершению преступлений под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов, сообщил ранее ЦОС ФСБ РФ.
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Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
На видео задержанные рассказывают, как попали на крючок украинских спецслужб и что должны были делать по их указаниям.
Так, мужчина из Иваново поведал, что его просили "подпилить, свалить вышку ЛЭП, причем не одну", а также "пробраться на запрещенную территорию, там сфотографироваться и создать задымление на рельсах". Мошенники связались с ним под видом операторов сотовой связи МТС и убедили его "продлить" якобы просроченный номер.
Остальные двое задержанных – девушки. Одна из них рассказала, что мошенники позвонили ее мужу и попросили назвать код из СМС, чтобы избежать "блокировки" телефона. После этого девушка перевела свои деньги на так называемый безопасный счет, а вдобавок взяла кредит на 192 тысячи рублей. Позже аферисты попросили у нее еще 300 тысяч рублей.