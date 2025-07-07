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Украинского диверсанта Лимешко* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 07.07.2025
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18:01 07.07.2025
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Украинского диверсанта Лимешко* внесли в список террористов и экстремистов
Украинского диверсанта Лимешко* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 07.07.2025
Украинского диверсанта Лимешко* внесли в список террористов и экстремистов
Украинский диверсант Геннадий Лимешко*, осужденный на восемь лет за подготовку диверсий в Крыму, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:01:00+03:00
2025-07-07T18:01:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский диверсант Геннадий Лимешко*, осужденный на восемь лет за подготовку диверсий в Крыму, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Лимешко Геннадий Геннадьевич*, 29.12.1992 года рождения, пгт Сахновщина Харьковской области Украины", - говорится в перечне. ФСБ России в августе 2017 года заявила о предотвращении серии диверсий в Крыму, готовившихся предполагаемым агентом СБУ Геннадием Лимешко*. Лимешко* обвинялся в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (части 2 статьи 223.1, части 2 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК РФ). По данным ФСБ, Лимешко* должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. СБУ назвала информацию о задержании Лимешко* провокацией. В мае 2018 года Судакский городской суд признал виновным Лимешко* в подготовке диверсий в Крыму, он приговорен к восьми годам колонии общего режима. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Украинского диверсанта Лимешко* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес диверсанта Лимешко в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкГеннадий Лимешко*
Геннадий Лимешко* - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Геннадий Лимешко*. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский диверсант Геннадий Лимешко*, осужденный на восемь лет за подготовку диверсий в Крыму, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Лимешко Геннадий Геннадьевич*, 29.12.1992 года рождения, пгт Сахновщина Харьковской области Украины", - говорится в перечне.
ФСБ России в августе 2017 года заявила о предотвращении серии диверсий в Крыму, готовившихся предполагаемым агентом СБУ Геннадием Лимешко*.
Лимешко* обвинялся в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (части 2 статьи 223.1, части 2 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК РФ).
По данным ФСБ, Лимешко* должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. СБУ назвала информацию о задержании Лимешко* провокацией.
В мае 2018 года Судакский городской суд признал виновным Лимешко* в подготовке диверсий в Крыму, он приговорен к восьми годам колонии общего режима.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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