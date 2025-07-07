Украинского диверсанта Лимешко* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес диверсанта Лимешко в список террористов и экстремистов
Геннадий Лимешко*. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский диверсант Геннадий Лимешко*, осужденный на восемь лет за подготовку диверсий в Крыму, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Лимешко Геннадий Геннадьевич*, 29.12.1992 года рождения, пгт Сахновщина Харьковской области Украины", - говорится в перечне.
Лимешко* обвинялся в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (части 2 статьи 223.1, части 2 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК РФ).
По данным ФСБ, Лимешко* должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. СБУ назвала информацию о задержании Лимешко* провокацией.
В мае 2018 года Судакский городской суд признал виновным Лимешко* в подготовке диверсий в Крыму, он приговорен к восьми годам колонии общего режима.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга