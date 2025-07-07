https://ria.ru/20250707/diversant-2027740548.html

Украинского диверсанта Лимешко* внесли в список террористов и экстремистов

Украинского диверсанта Лимешко* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 07.07.2025

Украинского диверсанта Лимешко* внесли в список террористов и экстремистов

Украинский диверсант Геннадий Лимешко*, осужденный на восемь лет за подготовку диверсий в Крыму, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:01:00+03:00

2025-07-07T18:01:00+03:00

2025-07-07T18:01:00+03:00

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150042/42/1500424281_0:13:942:543_1920x0_80_0_0_48973ab5f08453c59e4ab77623571dbb.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский диверсант Геннадий Лимешко*, осужденный на восемь лет за подготовку диверсий в Крыму, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Лимешко Геннадий Геннадьевич*, 29.12.1992 года рождения, пгт Сахновщина Харьковской области Украины", - говорится в перечне. ФСБ России в августе 2017 года заявила о предотвращении серии диверсий в Крыму, готовившихся предполагаемым агентом СБУ Геннадием Лимешко*. Лимешко* обвинялся в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (части 2 статьи 223.1, части 2 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК РФ). По данным ФСБ, Лимешко* должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. СБУ назвала информацию о задержании Лимешко* провокацией. В мае 2018 года Судакский городской суд признал виновным Лимешко* в подготовке диверсий в Крыму, он приговорен к восьми годам колонии общего режима. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20250707/fsb-2027595798.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины