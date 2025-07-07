https://ria.ru/20250707/deti-2027566519.html

Стало известно число детей, родившихся в России в 2025 году

Стало известно число детей, родившихся в России в 2025 году - РИА Новости, 07.07.2025

Стало известно число детей, родившихся в России в 2025 году

Количество заявлений о рождении детей в России в 2025 году уже превысило один миллион, свидетельствуют данные о регистрации, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T03:04:00+03:00

2025-07-07T03:04:00+03:00

2025-07-07T10:23:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027604997_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86790415adef46799f33708a50839dca.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Количество заявлений о рождении детей в России в 2025 году уже превысило один миллион, свидетельствуют данные о регистрации, с которыми ознакомилось РИА Новости.Согласно документам, численность заявлений о рождении детей в 2025 году составила 1 057 234. Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 51 процентов против 49-ти. В чуть более чем 7,3 тысячи случаев на свет появились двойняшки.При этом средний возраст матери составил 29,8 года, а средний возраст отца — 29,2 года.Кроме того, в 39 процентах случаев для матери это был первый ребенок, в 32 процентах — второй. Третьего ребенка родили 18 процентов мам, а четвертого и последующего — 11 процентов.

https://ria.ru/20250623/vyplaty-1733163258.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия