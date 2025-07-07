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Стало известно число детей, родившихся в России в 2025 году - РИА Новости, 07.07.2025
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03:04 07.07.2025 (обновлено: 10:23 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/deti-2027566519.html
Стало известно число детей, родившихся в России в 2025 году
Стало известно число детей, родившихся в России в 2025 году - РИА Новости, 07.07.2025
Стало известно число детей, родившихся в России в 2025 году
Количество заявлений о рождении детей в России в 2025 году уже превысило один миллион, свидетельствуют данные о регистрации, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T03:04:00+03:00
2025-07-07T10:23:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Количество заявлений о рождении детей в России в 2025 году уже превысило один миллион, свидетельствуют данные о регистрации, с которыми ознакомилось РИА Новости.Согласно документам, численность заявлений о рождении детей в 2025 году составила 1 057 234. Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 51 процентов против 49-ти. В чуть более чем 7,3 тысячи случаев на свет появились двойняшки.При этом средний возраст матери составил 29,8 года, а средний возраст отца — 29,2 года.Кроме того, в 39 процентах случаев для матери это был первый ребенок, в 32 процентах — второй. Третьего ребенка родили 18 процентов мам, а четвертого и последующего — 11 процентов.
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общество, россия
Общество, Россия
Стало известно число детей, родившихся в России в 2025 году

Число заявлений о рождении детей в 2025 году превысило миллион

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Количество заявлений о рождении детей в России в 2025 году уже превысило один миллион, свидетельствуют данные о регистрации, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, численность заявлений о рождении детей в 2025 году составила 1 057 234. Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 51 процентов против 49-ти. В чуть более чем 7,3 тысячи случаев на свет появились двойняшки.
При этом средний возраст матери составил 29,8 года, а средний возраст отца — 29,2 года.
Кроме того, в 39 процентах случаев для матери это был первый ребенок, в 32 процентах — второй. Третьего ребенка родили 18 процентов мам, а четвертого и последующего — 11 процентов.
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