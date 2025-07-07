https://ria.ru/20250707/delo-2027721695.html

Источник: число фигурантов дела о растрате в Курской области может вырасти

Источник: число фигурантов дела о растрате в Курской области может вырасти - РИА Новости, 07.07.2025

Источник: число фигурантов дела о растрате в Курской области может вырасти

В уголовном деле о хищении средств, выделенных на фортификацию в Курской области, могут появиться новые фигуранты, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:20:00+03:00

2025-07-07T17:20:00+03:00

2025-07-07T17:24:00+03:00

курская область

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В уголовном деле о хищении средств, выделенных на фортификацию в Курской области, могут появиться новые фигуранты, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела."У следствия, безусловно, были и есть планы расширить дело, мы услышим о новых фигурантах", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250517/kursk-2017595084.html

курская область

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курская область, происшествия