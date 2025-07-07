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Источник: число фигурантов дела о растрате в Курской области может вырасти - РИА Новости, 07.07.2025
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17:20 07.07.2025 (обновлено: 17:24 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/delo-2027721695.html
Источник: число фигурантов дела о растрате в Курской области может вырасти
Источник: число фигурантов дела о растрате в Курской области может вырасти - РИА Новости, 07.07.2025
Источник: число фигурантов дела о растрате в Курской области может вырасти
В уголовном деле о хищении средств, выделенных на фортификацию в Курской области, могут появиться новые фигуранты, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:20:00+03:00
2025-07-07T17:24:00+03:00
курская область
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В уголовном деле о хищении средств, выделенных на фортификацию в Курской области, могут появиться новые фигуранты, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела."У следствия, безусловно, были и есть планы расширить дело, мы услышим о новых фигурантах", - рассказал собеседник агентства.
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курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
Источник: число фигурантов дела о растрате в Курской области может вырасти

В деле о фортификациях в Курской области могут появиться новые фигуранты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В уголовном деле о хищении средств, выделенных на фортификацию в Курской области, могут появиться новые фигуранты, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"У следствия, безусловно, были и есть планы расширить дело, мы услышим о новых фигурантах", - рассказал собеседник агентства.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Хинштейн рассказал об ущербе по делу о фортификациях в Курской области
17 мая, 18:24
 
Курская областьПроисшествия
 
 
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