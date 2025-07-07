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Дело Удальцова могут начать рассматривать заново, заявил адвокат - РИА Новости, 07.07.2025
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13:40 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/delo-2027654897.html
Дело Удальцова могут начать рассматривать заново, заявил адвокат
Дело Удальцова могут начать рассматривать заново, заявил адвокат - РИА Новости, 07.07.2025
Дело Удальцова могут начать рассматривать заново, заявил адвокат
Дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма могут начать рассматривать заново, если судье предъявят обвинения, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:40:00+03:00
2025-07-07T13:40:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
дмитрий аграновский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма могут начать рассматривать заново, если судье предъявят обвинения, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский. "Теоретически, если производство не завершится, то дело будут слушать сначала", - сказал он. В настоящее время рассмотрение дела Удальцова приостановлено для проведения новой лингвистической экспертизы. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил возбудить против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью. Его хотят обвинить в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия. Санкция статьи – лишение свободы до 5 лет. ВККС рассмотрит заявление Бастрыкина 16 июля в 9.30. Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело Удальцова об оправдании терроризма. Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
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происшествия, россия, александр бастрыкин, дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Дмитрий Аграновский, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело Удальцова могут начать рассматривать заново, заявил адвокат

Адвокат Аграновский: дело Удальцова могут начать рассматривать заново

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСергей Удальцов
Сергей Удальцов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сергей Удальцов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма могут начать рассматривать заново, если судье предъявят обвинения, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.
"Теоретически, если производство не завершится, то дело будут слушать сначала", - сказал он.
В настоящее время рассмотрение дела Удальцова приостановлено для проведения новой лингвистической экспертизы.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил возбудить против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью. Его хотят обвинить в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия. Санкция статьи – лишение свободы до 5 лет.
ВККС рассмотрит заявление Бастрыкина 16 июля в 9.30.
Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело Удальцова об оправдании терроризма.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
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