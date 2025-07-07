https://ria.ru/20250707/byudzhet-2027729319.html
Дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил 1,7 процента ВВП
Дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил 1,7 процента ВВП - РИА Новости, 07.07.2025
Дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил 1,7 процента ВВП
Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня 2025 года, по предварительной оценке, составил 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, говорится в материалах на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:41:00+03:00
2025-07-07T17:41:00+03:00
2025-07-07T17:41:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня 2025 года, по предварительной оценке, составил 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По итогам первого полугодия 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 694 млрд рублей, что на 3 091 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - сказано в материалах. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-июня составил 1,7%. "Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах. Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом полугодии 2025 года составил 17,585 триллиона рублей, что на 2,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% год к году), так и бюджетной системы в целом (+10% год к году) наблюдается устойчивая положительная динамика, отмечает Минфин. Объем расходов федерального бюджета по итогам первого полугодия 2025 года, по предварительной оценке, составил 21,278 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,2% год к году. "Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+12,9% г/г в феврале-июне) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - сообщает Минфин.
https://ria.ru/20250707/byudzhet-2027273666.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил 1,7 процента ВВП
Минфин РФ: дефицит бюджета по итогам I полугодия составил 3,7 триллиона рублей
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня 2025 года, по предварительной оценке, составил 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, говорится в материалах на сайте
Минфина России.
"По итогам первого полугодия 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 694 млрд рублей, что на 3 091 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - сказано в материалах.
Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-июня составил 1,7%.
"Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах.
Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом полугодии 2025 года составил 17,585 триллиона рублей, что на 2,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% год к году), так и бюджетной системы в целом (+10% год к году) наблюдается устойчивая положительная динамика, отмечает Минфин
.
Объем расходов федерального бюджета по итогам первого полугодия 2025 года, по предварительной оценке, составил 21,278 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,2% год к году.
"Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+12,9% г/г в феврале-июне) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - сообщает Минфин.