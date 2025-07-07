Рейтинг@Mail.ru
Дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил 1,7 процента ВВП - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/byudzhet-2027729319.html
Дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил 1,7 процента ВВП
Дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил 1,7 процента ВВП - РИА Новости, 07.07.2025
Дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил 1,7 процента ВВП
Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня 2025 года, по предварительной оценке, составил 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, говорится в материалах на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:41:00+03:00
2025-07-07T17:41:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149398/59/1493985908_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_6454a0185b624403a848832897e03ce4.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня 2025 года, по предварительной оценке, составил 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По итогам первого полугодия 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 694 млрд рублей, что на 3 091 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - сказано в материалах. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-июня составил 1,7%. "Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах. Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом полугодии 2025 года составил 17,585 триллиона рублей, что на 2,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% год к году), так и бюджетной системы в целом (+10% год к году) наблюдается устойчивая положительная динамика, отмечает Минфин. Объем расходов федерального бюджета по итогам первого полугодия 2025 года, по предварительной оценке, составил 21,278 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,2% год к году. "Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+12,9% г/г в феврале-июне) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - сообщает Минфин.
https://ria.ru/20250707/byudzhet-2027273666.html
https://ria.ru/20250627/rubl-2025695711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149398/59/1493985908_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_33af2664a4ebbcaf37e30489bcb33119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил 1,7 процента ВВП

Минфин РФ: дефицит бюджета по итогам I полугодия составил 3,7 триллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня 2025 года, по предварительной оценке, составил 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"По итогам первого полугодия 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 694 млрд рублей, что на 3 091 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - сказано в материалах.
Купюры - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Рублю приготовиться: Минфин перешел к решительным действиям
Вчера, 08:00
Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-июня составил 1,7%.
"Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах.
Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом полугодии 2025 года составил 17,585 триллиона рублей, что на 2,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% год к году), так и бюджетной системы в целом (+10% год к году) наблюдается устойчивая положительная динамика, отмечает Минфин.
Объем расходов федерального бюджета по итогам первого полугодия 2025 года, по предварительной оценке, составил 21,278 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,2% год к году.
"Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+12,9% г/г в феврале-июне) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - сообщает Минфин.
Монеты России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Экономист объяснила, кому выгоден крепкий рубль, а кому слабый
27 июня, 03:18
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала