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Рублю приготовиться: Минфин перешел к решительным действиям

Рублю приготовиться: Минфин перешел к решительным действиям - РИА Новости, 07.07.2025

Рублю приготовиться: Минфин перешел к решительным действиям

В июле правительство начнет продавать китайские юани и золото из резервов. В июне валюту и драгметалл cкупали. Аналитики подчеркивают: этот переход — важный... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:00:00+03:00

2025-07-07T08:00:00+03:00

2025-07-07T10:12:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

рубль

доллар

бюджетное правило

нефть

urals

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В июле правительство начнет продавать китайские юани и золото из резервов. В июне валюту и драгметалл cкупали. Аналитики подчеркивают: этот переход — важный шаг, отражающий сложившуюся макроэкономическую реальность. С чем связана смена направления финансовых операций и какое влияние это окажет на курс рубля — в материале РИА Новости.Возвращается к продажеС 7 июля по 6 августа Минфин возвращается к реализации валюты и золота в рамках бюджетного правила, сообщает ведомство. До этого, наоборот, покупали. С 13 мая по 5 июня — на 2,3 миллиарда рублей в день, с 6 июня по 4 июля — на 1,5 миллиарда.Всего намерены продать на 18,77 миллиарда рублей, по 0,82 миллиарда в сутки.Это вызвано прежде всего снижением нефтегазовых доходов бюджета: в июле прогнозируемый дефицит — 25,82 миллиарда рублей. Нефть заметно подешевела."Urals —59,84 доллара за баррель. Так что использование золотовалютных активов для компенсации краткосрочных потерь вполне логично", — говорит Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.В июле, скорее всего, котировки еще просядут из-за ухода военной премии после прекращения конфликта между Ираном и Израилем, отмечает Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики УК "РСХБ Управление активами".Бюджетное правилоЕсли фактические доходы от экспорта энергоносителей ниже плановых, разница покрывается за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) — таково бюджетное правило.Согласно отчету о структуре и объеме средств ФНБ по состоянию на 1 июля, там сейчас 13,1 триллиона рублей. Это эквивалентно 5,9% ожидаемого в 2025-м ВВП, или 166,8 миллиарда долларов.Ликвидные активы — 4,17 триллиона рублей (52,6 миллиарда долларов). Доход от размещения средств ФНБ в иностранной валюте на счетах в Банке России с 15 декабря 2024-го по 30 июня 2025-го — 45 миллионов долларов, или три миллиарда рублей.Китайских юаней на отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ — 214,8 миллиарда (плюс 61 миллиард). Золота в обезличенной форме — 211,9 тонны (плюс 72,4).Влияние на курсПродажа юаней и золота на внутреннем рынке означает дополнительное предложение валюты — это может оказать небольшую поддержку рублю и временно сгладить его ослабление. Но эффект будет сдержанным, так как объем операций невелик, указывает Юлия Кузнецова, инвестиционный советник.Геополитические и санкционные факторы по-прежнему остаются для национальной денежной единицы ключевыми.Вдобавок сильный рубль (по итогам первого полугодия среди мировых валют больше всех укрепился к доллару) удерживается во многом за счет высокой ключевой ставки.Таким образом, снижение ставки (а, по ряду прогнозов, ЦБ в июле уберет сразу два процентных пункта) произведет куда более значимый эффект.С учетом дополнительных факторов, таких как слабые экспортные показатели и ограниченный спрос на рублевую ликвидность, давление на рубль усилится, предсказывает Руслан Пичугин. Если сейчас курс закрепился в диапазоне 78-80 за доллар, то при дальнейшем ухудшении сырьевой конъюнктуры будет больше 80.По данным ЦБ, международные резервы России достигли 687,7 миллиарда долларов — исторический максимум. Как пояснил регулятор, это удалось главным образом за счет "положительной переоценки". Стоимость золотого запаса увеличилась до 248,2 миллиарда. Доля драгметалла — рекордные 36,5%.

https://ria.ru/20250617/fnb-2023228356.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), рубль, доллар, бюджетное правило, нефть, urals, brent