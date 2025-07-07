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Рублю приготовиться: Минфин перешел к решительным действиям - РИА Новости, 07.07.2025
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08:00 07.07.2025 (обновлено: 10:12 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/byudzhet-2027273666.html
Рублю приготовиться: Минфин перешел к решительным действиям
Рублю приготовиться: Минфин перешел к решительным действиям - РИА Новости, 07.07.2025
Рублю приготовиться: Минфин перешел к решительным действиям
В июле правительство начнет продавать китайские юани и золото из резервов. В июне валюту и драгметалл cкупали. Аналитики подчеркивают: этот переход — важный... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:00:00+03:00
2025-07-07T10:12:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
рубль
доллар
бюджетное правило
нефть
urals
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В июле правительство начнет продавать китайские юани и золото из резервов. В июне валюту и драгметалл cкупали. Аналитики подчеркивают: этот переход — важный шаг, отражающий сложившуюся макроэкономическую реальность. С чем связана смена направления финансовых операций и какое влияние это окажет на курс рубля — в материале РИА Новости.Возвращается к продажеС 7 июля по 6 августа Минфин возвращается к реализации валюты и золота в рамках бюджетного правила, сообщает ведомство. До этого, наоборот, покупали. С 13 мая по 5 июня — на 2,3 миллиарда рублей в день, с 6 июня по 4 июля — на 1,5 миллиарда.Всего намерены продать на 18,77 миллиарда рублей, по 0,82 миллиарда в сутки.Это вызвано прежде всего снижением нефтегазовых доходов бюджета: в июле прогнозируемый дефицит — 25,82 миллиарда рублей. Нефть заметно подешевела."Urals —59,84 доллара за баррель. Так что использование золотовалютных активов для компенсации краткосрочных потерь вполне логично", — говорит Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.В июле, скорее всего, котировки еще просядут из-за ухода военной премии после прекращения конфликта между Ираном и Израилем, отмечает Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики УК "РСХБ Управление активами".Бюджетное правилоЕсли фактические доходы от экспорта энергоносителей ниже плановых, разница покрывается за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) — таково бюджетное правило.Согласно отчету о структуре и объеме средств ФНБ по состоянию на 1 июля, там сейчас 13,1 триллиона рублей. Это эквивалентно 5,9% ожидаемого в 2025-м ВВП, или 166,8 миллиарда долларов.Ликвидные активы — 4,17 триллиона рублей (52,6 миллиарда долларов). Доход от размещения средств ФНБ в иностранной валюте на счетах в Банке России с 15 декабря 2024-го по 30 июня 2025-го — 45 миллионов долларов, или три миллиарда рублей.Китайских юаней на отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ — 214,8 миллиарда (плюс 61 миллиард). Золота в обезличенной форме — 211,9 тонны (плюс 72,4).Влияние на курсПродажа юаней и золота на внутреннем рынке означает дополнительное предложение валюты — это может оказать небольшую поддержку рублю и временно сгладить его ослабление. Но эффект будет сдержанным, так как объем операций невелик, указывает Юлия Кузнецова, инвестиционный советник.Геополитические и санкционные факторы по-прежнему остаются для национальной денежной единицы ключевыми.Вдобавок сильный рубль (по итогам первого полугодия среди мировых валют больше всех укрепился к доллару) удерживается во многом за счет высокой ключевой ставки.Таким образом, снижение ставки (а, по ряду прогнозов, ЦБ в июле уберет сразу два процентных пункта) произведет куда более значимый эффект.С учетом дополнительных факторов, таких как слабые экспортные показатели и ограниченный спрос на рублевую ликвидность, давление на рубль усилится, предсказывает Руслан Пичугин. Если сейчас курс закрепился в диапазоне 78-80 за доллар, то при дальнейшем ухудшении сырьевой конъюнктуры будет больше 80.По данным ЦБ, международные резервы России достигли 687,7 миллиарда долларов — исторический максимум. Как пояснил регулятор, это удалось главным образом за счет "положительной переоценки". Стоимость золотого запаса увеличилась до 248,2 миллиарда. Доля драгметалла — рекордные 36,5%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), рубль, доллар, бюджетное правило, нефть, urals, brent
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Рубль, Доллар, бюджетное правило, Нефть, Urals, Brent
Рублю приготовиться: Минфин перешел к решительным действиям

Валюту и золото из резервов в июле начнут продавать в рамках бюджетного правила

© Фотохост-агентство РИА НовостиКупюры
Купюры - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В июле правительство начнет продавать китайские юани и золото из резервов. В июне валюту и драгметалл cкупали. Аналитики подчеркивают: этот переход — важный шаг, отражающий сложившуюся макроэкономическую реальность. С чем связана смена направления финансовых операций и какое влияние это окажет на курс рубля — в материале РИА Новости.

Возвращается к продаже

С 7 июля по 6 августа Минфин возвращается к реализации валюты и золота в рамках бюджетного правила, сообщает ведомство. До этого, наоборот, покупали. С 13 мая по 5 июня — на 2,3 миллиарда рублей в день, с 6 июня по 4 июля — на 1,5 миллиарда.
Всего намерены продать на 18,77 миллиарда рублей, по 0,82 миллиарда в сутки.
Это вызвано прежде всего снижением нефтегазовых доходов бюджета: в июле прогнозируемый дефицит — 25,82 миллиарда рублей. Нефть заметно подешевела.
"Urals —59,84 доллара за баррель. Так что использование золотовалютных активов для компенсации краткосрочных потерь вполне логично", — говорит Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.
В июле, скорее всего, котировки еще просядут из-за ухода военной премии после прекращения конфликта между Ираном и Израилем, отмечает Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики УК "РСХБ Управление активами".
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Бюджетное правило

Если фактические доходы от экспорта энергоносителей ниже плановых, разница покрывается за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) — таково бюджетное правило.
Согласно отчету о структуре и объеме средств ФНБ по состоянию на 1 июля, там сейчас 13,1 триллиона рублей. Это эквивалентно 5,9% ожидаемого в 2025-м ВВП, или 166,8 миллиарда долларов.
Ликвидные активы — 4,17 триллиона рублей (52,6 миллиарда долларов). Доход от размещения средств ФНБ в иностранной валюте на счетах в Банке России с 15 декабря 2024-го по 30 июня 2025-го — 45 миллионов долларов, или три миллиарда рублей.
Китайских юаней на отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ — 214,8 миллиарда (плюс 61 миллиард). Золота в обезличенной форме — 211,9 тонны (плюс 72,4).
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Влияние на курс

Продажа юаней и золота на внутреннем рынке означает дополнительное предложение валюты — это может оказать небольшую поддержку рублю и временно сгладить его ослабление. Но эффект будет сдержанным, так как объем операций невелик, указывает Юлия Кузнецова, инвестиционный советник.
Геополитические и санкционные факторы по-прежнему остаются для национальной денежной единицы ключевыми.
Вдобавок сильный рубль (по итогам первого полугодия среди мировых валют больше всех укрепился к доллару) удерживается во многом за счет высокой ключевой ставки.
Таким образом, снижение ставки (а, по ряду прогнозов, ЦБ в июле уберет сразу два процентных пункта) произведет куда более значимый эффект.
С учетом дополнительных факторов, таких как слабые экспортные показатели и ограниченный спрос на рублевую ликвидность, давление на рубль усилится, предсказывает Руслан Пичугин. Если сейчас курс закрепился в диапазоне 78-80 за доллар, то при дальнейшем ухудшении сырьевой конъюнктуры будет больше 80.
По данным ЦБ, международные резервы России достигли 687,7 миллиарда долларов — исторический максимум. Как пояснил регулятор, это удалось главным образом за счет "положительной переоценки". Стоимость золотого запаса увеличилась до 248,2 миллиарда. Доля драгметалла — рекордные 36,5%.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)РубльДолларбюджетное правилоНефтьUralsBrent
 
 
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