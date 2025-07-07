Звонок Трампа и гибель хирурга: неожиданный поворот в деле о Брижит Макрон
© AP Photo / Pascal Lachenaud/PoolБрижит Макрон
© AP Photo / Pascal Lachenaud/Pool
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. В центре очередного скандала оказалась Брижит Макрон. Новостной портал Enquete du Jour опубликовал материал о внезапной гибели хирурга, который утверждал, что у него есть доказательства об операции супруги Макрона по смене пола.
Об очередном витке скандальной истории - в материале РИА Новости.
Странная любовь
Историю любви Эммануэля и Брижит многие называют, мягко говоря, странной. Она преподаватель в колледже, где он учился, была замужем и старше его на 24 года.
Причем ее дочь Лоранс проходила обучение в одном классе с Макроном, который бывал у них в гостях и даже общался с ее мужем.
© AP Photo / Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон в Елисейском дворце в Париже
© AP Photo / Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон в Елисейском дворце в Париже
Брижит и Эммануэль частенько оставались одни во время внеклассных занятий. Никто не знал, что происходило между будущими супругами за закрытыми дверями.
Ему было 29 лет, а ей исполнилось 54 года, когда он сделал ей предложение.
В 2014 году "влюбленные" переехали в Париж, так как Эммануэль стал двигаться в сторону политической карьеры, а через два года он выдвинул свою кандидатуру на президентский пост.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Пара сразу же оказалась под пристальным вниманием журналистов, которые со временем обнаружили, что любовь между Бриджит и Эммануэлем окажется еще более "странной".
Раньше была мужчиной?
Первой теории о том, что супруга Макрона родилась мужчиной, в 2021 году выдвинули журналисты Ксавье Пуссар. Свой материал они подкрепили аргументами.
Среди них семейные фотографии, на которых были маленькая девочка, мужчина, женщина и мальчик, который слишком, по их мнению, похож на Брижит.
© Candace Owens/YouTubeБрижит Тронье на первом причастии
© Candace Owens/YouTube
Брижит Тронье на первом причастии
Журналисты утверждали, что настоящая Брижит умерла. А ее место занял ее брат Жан-Мишель. Именно он заменил погибшую сестру, взял ее имя и заключил договорной брак с никому не известным банкиром, ставшим впоследствии президентом Франции.
Затем эстафету переняла журналистка из США Кэндис Оуэнс, опубликовавшая многосерийное расследование "Становление Брижит", связанных с вероятной трансгендерностью Брижит Макрон.
© Candace Owens/YouTubeФото Брижит Макрон из фильма Виржини Линхарт "Французский Роман"
© Candace Owens/YouTube
Фото Брижит Макрон из фильма Виржини Линхарт "Французский Роман"
Гибель "главного свидетеля"
И вот выходит статья о внезапной гибели хирурга Франсуа Фавра на портале Enquete du jour. Как сообщает издание: "Бюро судебно-медицинской экспертизы заявило, что Франсуа Фавр в возрасте 58 лет покончил жизнь самоубийством. Он был хирургом и работал в парижской клинике".
Однако его сестра, Анн Дюпон, придерживается другого мнения: "что он не был склонен к самоубийству и что его смерть, вероятно, связана с интервью, которое он должен был дать".
По словам мадам Дюпон, ее брат — коллега известного врача месье Патрика Буи. Франсуа Фавр пообещал журналистам пролить свет на скандальные хирургические операции по смене пола мадам Брижит Макрон.
Фальшивое видео?
Редакция Enquete du jour опубликовала видео якобы с отрывком беседы Фавра с журналом Closer.
"У меня есть много информации в виде заметок. Во время нашей встречи я смогу рассказать больше о своей работе с доктором Патриком Буийи. Я проработал в Американском госпитале в Париже шесть лет, и он был одним из моих близких коллег. Он передал мне много информации о своих пациентах", — сообщает хирург.
© Candace Owens/YouTubeСемейство Тронье
© Candace Owens/YouTube
Семейство Тронье
На уточняющий вопрос журналистки, располагает ли ее собеседник данными об операциях жены президента Франции, врач ответил утвердительно.
"Да, он рассказал мне об изменениях во внешности, которые мадам Макрон претерпела во время операции по трансгендерной* хирургии в больнице", — заявил Фавр.
Впоследствии статью, как и видео, объявили фальшивкой, хотя ее перепечатали множество французских изданий.
© AP Photo / Nhac NguyenПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во время визита во Вьетнам
© AP Photo / Nhac Nguyen
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во время визита во Вьетнам
Сам Трамп якобы хочет "замять" расследование
Однако публикация снова привлекла внимание к истории трансгендерности Брижит Макрон, и произошло это на фоне попыток "замять" болезненную для Макронов тему не кем-то, а самим Дональдом Трампом.
Президент США напрямую позвонил американской журналистке Кэндис Оэунс, которая, напомню, является автором многочисленных публикаций о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон в прошлом была мужчиной, и попросил свернуть ее расследование. Об этом Кэндис сообщила в эфире своего YouTube-канала.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) сказал: вы знаете, я видел ее (Брижит Макрон. — Прим. ред.), вы знаете, я видел ее вблизи, и она выглядит для меня как женщина. Я ужинал с ней на вершине Эйфелевой башни", — уверяет Оуэнс.
Однако, похоже, журналистка останавливаться не собирается, она отметила, что США — это не Европа и у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".
Что же, подождем новых публикаций, возможно, они ответят на вопрос и внесут ясность. Кем же на самом деле является Брижит Макрон.
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