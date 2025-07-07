В Винчестере начнется суд над британцем, обвиняемым в связях с Россией
В Винчестере начнется суд над британцем Филлипсом, обвиняемым в связях с Россией
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости. Суд над британцем Говардом Майклом Филлипсом, обвиняемым в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ, начнется в королевском суде Винчестера в понедельник.
Филлипс обвиняется в передаче личных контактных данных и информации, касающейся члена парламента, иностранной службе разведки. В обвинении также утверждается, что он якобы выполнял логистические задачи, бронировал номер в гостинице, купил и настроил мобильный телефон якобы в интересах российской разведки.
Обвинение также считает, что Филлипс пытался устроиться на работу в управление пограничной службы при министерстве внутренних дел Британии и запросил разрешение на доступ к секретной информации, якобы действуя при этом в интересах России.
Филлипс был задержан в мае 2024 года в Лондоне. В октябре того же года 64-летний житель города Харлоу предстал перед центральным уголовным суда Олд-бейли, где не признал вину в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ.
В посольстве России в Лондоне заявили, что Великобритания не направляла официальных уведомлений российскому диппредставительству по поводу задержанного британца.
Ожидается, что суд займет несколько недель.
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