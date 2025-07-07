Рейтинг@Mail.ru
В Винчестере начнется суд над британцем, обвиняемым в связях с Россией - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/britaniya-2027559622.html
В Винчестере начнется суд над британцем, обвиняемым в связях с Россией
В Винчестере начнется суд над британцем, обвиняемым в связях с Россией - РИА Новости, 07.07.2025
В Винчестере начнется суд над британцем, обвиняемым в связях с Россией
Суд над британцем Говардом Майклом Филлипсом, обвиняемым в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ, начнется в королевском суде... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:52:00+03:00
2025-07-07T00:52:00+03:00
в мире
россия
лондон
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости. Суд над британцем Говардом Майклом Филлипсом, обвиняемым в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ, начнется в королевском суде Винчестера в понедельник. Филлипс обвиняется в передаче личных контактных данных и информации, касающейся члена парламента, иностранной службе разведки. В обвинении также утверждается, что он якобы выполнял логистические задачи, бронировал номер в гостинице, купил и настроил мобильный телефон якобы в интересах российской разведки. Обвинение также считает, что Филлипс пытался устроиться на работу в управление пограничной службы при министерстве внутренних дел Британии и запросил разрешение на доступ к секретной информации, якобы действуя при этом в интересах России. Филлипс был задержан в мае 2024 года в Лондоне. В октябре того же года 64-летний житель города Харлоу предстал перед центральным уголовным суда Олд-бейли, где не признал вину в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ. В посольстве России в Лондоне заявили, что Великобритания не направляла официальных уведомлений российскому диппредставительству по поводу задержанного британца. Ожидается, что суд займет несколько недель.
https://ria.ru/20250611/polsha-2022207515.html
https://ria.ru/20241010/kreml-1977367352.html
россия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, великобритания
В мире, Россия, Лондон, Великобритания
В Винчестере начнется суд над британцем, обвиняемым в связях с Россией

В Винчестере начнется суд над британцем Филлипсом, обвиняемым в связях с Россией

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости. Суд над британцем Говардом Майклом Филлипсом, обвиняемым в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ, начнется в королевском суде Винчестера в понедельник.
Филлипс обвиняется в передаче личных контактных данных и информации, касающейся члена парламента, иностранной службе разведки. В обвинении также утверждается, что он якобы выполнял логистические задачи, бронировал номер в гостинице, купил и настроил мобильный телефон якобы в интересах российской разведки.
Задержание - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Польше арестовали мужчину по обвинению в разведке в пользу России
11 июня, 12:15
Обвинение также считает, что Филлипс пытался устроиться на работу в управление пограничной службы при министерстве внутренних дел Британии и запросил разрешение на доступ к секретной информации, якобы действуя при этом в интересах России.
Филлипс был задержан в мае 2024 года в Лондоне. В октябре того же года 64-летний житель города Харлоу предстал перед центральным уголовным суда Олд-бейли, где не признал вину в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ.
В посольстве России в Лондоне заявили, что Великобритания не направляла официальных уведомлений российскому диппредставительству по поводу задержанного британца.
Ожидается, что суд займет несколько недель.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Британии
10 октября 2024, 12:32
 
В миреРоссияЛондонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала