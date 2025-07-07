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В Винчестере начнется суд над британцем, обвиняемым в связях с Россией

В Винчестере начнется суд над британцем, обвиняемым в связях с Россией - РИА Новости, 07.07.2025

В Винчестере начнется суд над британцем, обвиняемым в связях с Россией

Суд над британцем Говардом Майклом Филлипсом, обвиняемым в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ, начнется в королевском суде... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T00:52:00+03:00

2025-07-07T00:52:00+03:00

2025-07-07T00:52:00+03:00

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ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости. Суд над британцем Говардом Майклом Филлипсом, обвиняемым в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ, начнется в королевском суде Винчестера в понедельник. Филлипс обвиняется в передаче личных контактных данных и информации, касающейся члена парламента, иностранной службе разведки. В обвинении также утверждается, что он якобы выполнял логистические задачи, бронировал номер в гостинице, купил и настроил мобильный телефон якобы в интересах российской разведки. Обвинение также считает, что Филлипс пытался устроиться на работу в управление пограничной службы при министерстве внутренних дел Британии и запросил разрешение на доступ к секретной информации, якобы действуя при этом в интересах России. Филлипс был задержан в мае 2024 года в Лондоне. В октябре того же года 64-летний житель города Харлоу предстал перед центральным уголовным суда Олд-бейли, где не признал вину в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ. В посольстве России в Лондоне заявили, что Великобритания не направляла официальных уведомлений российскому диппредставительству по поводу задержанного британца. Ожидается, что суд займет несколько недель.

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Дарья Буймова

в мире, россия, лондон, великобритания