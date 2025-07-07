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Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
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21:33 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/briks-2027782959.html
Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС
Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС
Журналисты, присутствующие на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, аплодисментами отреагировали на слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:33:00+03:00
2025-07-07T21:33:00+03:00
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экономика
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Журналисты, присутствующие на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, аплодисментами отреагировали на слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, посоветовавшему американскому лидеру Дональду Трампу не вмешиваться в бразильские внутренние дела, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. "У этой страны есть законы, правила и хозяин - бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей", - сказал бразильский президент, комментируя слова Трампа, чем вызвал аплодисменты собравшихся в пресс-центре журналистов. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате, были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
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в мире, бразилия, дональд трамп, брикс, луис инасиу лула да силва, экономика, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Бразилия, Дональд Трамп, БРИКС, Луис Инасиу Лула да Силва, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт
Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС

Жесткий ответ Лулы Трампу вызвал аплодисменты журналистов на саммите БРИКС

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Журналисты, присутствующие на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, аплодисментами отреагировали на слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, посоветовавшему американскому лидеру Дональду Трампу не вмешиваться в бразильские внутренние дела, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении.
«
"У этой страны есть законы, правила и хозяин - бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей", - сказал бразильский президент, комментируя слова Трампа, чем вызвал аплодисменты собравшихся в пресс-центре журналистов.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате, были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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6 июля, 00:27
 
В миреБразилияДональд ТрампБРИКСЛуис Инасиу Лула да СилваЭкономикаВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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