Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС
Жесткий ответ Лулы Трампу вызвал аплодисменты журналистов на саммите БРИКС
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Журналисты, присутствующие на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, аплодисментами отреагировали на слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, посоветовавшему американскому лидеру Дональду Трампу не вмешиваться в бразильские внутренние дела, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении.
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"У этой страны есть законы, правила и хозяин - бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей", - сказал бразильский президент, комментируя слова Трампа, чем вызвал аплодисменты собравшихся в пресс-центре журналистов.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате, были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
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6 июля, 00:27