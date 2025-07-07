https://ria.ru/20250707/briks-2027744486.html

Потенциал БРИКС только начинает раскрываться, заявил Лавров

Потенциал БРИКС только начинает раскрываться, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025

Потенциал БРИКС только начинает раскрываться, заявил Лавров

Расширение БРИКС никакой угрозы для работы объединения не представляет, наоборот, его потенциал только начинает раскрываться, БРИКС всегда опирался на принципы... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:10:00+03:00

2025-07-07T18:10:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Расширение БРИКС никакой угрозы для работы объединения не представляет, наоборот, его потенциал только начинает раскрываться, БРИКС всегда опирался на принципы равноправия, уважения и консенсуса, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю, БРИКС всегда опирался во всех своих шагах на принципы равноправия, уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован старшим братом, так что я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение, наоборот, ее потенциал только-только начинает раскрываться", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.При этом Лавров отметил, что расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов альянса, в котором углубляются разногласия, зреет "бунт на корабле", поскольку все больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными "хозяином", а своим национальным интересом.

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брикс, в мире, россия, сергей лавров, нато