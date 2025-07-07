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Потенциал БРИКС только начинает раскрываться, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025
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18:10 07.07.2025 (обновлено: 18:20 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/briks-2027744486.html
Потенциал БРИКС только начинает раскрываться, заявил Лавров
Потенциал БРИКС только начинает раскрываться, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025
Потенциал БРИКС только начинает раскрываться, заявил Лавров
Расширение БРИКС никакой угрозы для работы объединения не представляет, наоборот, его потенциал только начинает раскрываться, БРИКС всегда опирался на принципы... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:10:00+03:00
2025-07-07T18:20:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Расширение БРИКС никакой угрозы для работы объединения не представляет, наоборот, его потенциал только начинает раскрываться, БРИКС всегда опирался на принципы равноправия, уважения и консенсуса, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю, БРИКС всегда опирался во всех своих шагах на принципы равноправия, уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован старшим братом, так что я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение, наоборот, ее потенциал только-только начинает раскрываться", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.При этом Лавров отметил, что расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов альянса, в котором углубляются разногласия, зреет "бунт на корабле", поскольку все больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными "хозяином", а своим национальным интересом.
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брикс, в мире, россия, сергей лавров, нато
БРИКС, В мире, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Потенциал БРИКС только начинает раскрываться, заявил Лавров

Лавров: расширение БРИКС не представляет угрозы для работы объединения

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Расширение БРИКС никакой угрозы для работы объединения не представляет, наоборот, его потенциал только начинает раскрываться, БРИКС всегда опирался на принципы равноправия, уважения и консенсуса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю, БРИКС всегда опирался во всех своих шагах на принципы равноправия, уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован старшим братом, так что я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение, наоборот, ее потенциал только-только начинает раскрываться", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
При этом Лавров отметил, что расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов альянса, в котором углубляются разногласия, зреет "бунт на корабле", поскольку все больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными "хозяином", а своим национальным интересом.
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БРИКСВ миреРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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