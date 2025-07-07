Потенциал БРИКС только начинает раскрываться, заявил Лавров
Лавров: расширение БРИКС не представляет угрозы для работы объединения
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Расширение БРИКС никакой угрозы для работы объединения не представляет, наоборот, его потенциал только начинает раскрываться, БРИКС всегда опирался на принципы равноправия, уважения и консенсуса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю, БРИКС всегда опирался во всех своих шагах на принципы равноправия, уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован старшим братом, так что я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение, наоборот, ее потенциал только-только начинает раскрываться", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
При этом Лавров отметил, что расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов альянса, в котором углубляются разногласия, зреет "бунт на корабле", поскольку все больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными "хозяином", а своим национальным интересом.