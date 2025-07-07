В Индонезии назвали главное отличие Банка БРИКС от МВФ
Минфин Индонезии: Банк БРИКС уважает суверенитет всех стран, в отличие от МВФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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ДЖАКАРТА, 7 июля - РИА Новости. Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС, не станет инструментом политического давления и в корне отличается от Международного валютного фонда (МВФ), заявил замминистра финансов Индонезии Томас Дживандоно на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран БРИКС в Бразилии.
Группа БРИКС
6 июля, 00:27
Томас Дживандоно добавил, что в случае с БРИКС также не предвидится "вмешательство со стороны других стран".
По словам чиновника, вступление Индонезии в БРИКС в январе этого года открыло путь к участию в Новом банке развития (НБР), главной задачей которого является поддержка инфраструктурных и экономических проектов в развивающихся странах.
Президент Индонезии Прабово Субианто ранее отметил, что Джакарта рассматривает НБР как альтернативный источник финансирования, не связанный с геополитическими условиями.
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