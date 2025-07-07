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В Индонезии назвали главное отличие Банка БРИКС от МВФ - РИА Новости, 07.07.2025
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10:29 07.07.2025 (обновлено: 10:31 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/briks-2027606393.html
В Индонезии назвали главное отличие Банка БРИКС от МВФ
В Индонезии назвали главное отличие Банка БРИКС от МВФ - РИА Новости, 07.07.2025
В Индонезии назвали главное отличие Банка БРИКС от МВФ
Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС, не станет инструментом политического давления и в корне отличается от Международного валютного фонда (МВФ),... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:29:00+03:00
2025-07-07T10:31:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 7 июля - РИА Новости. Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС, не станет инструментом политического давления и в корне отличается от Международного валютного фонда (МВФ), заявил замминистра финансов Индонезии Томас Дживандоно на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран БРИКС в Бразилии. "Я не вижу его как структуру, аналогичную МВФ, потому что система управления в БРИКС иная. В ней всегда уважается суверенитет каждой страны", - приводит его слова агентство ANTARA. Томас Дживандоно добавил, что в случае с БРИКС также не предвидится "вмешательство со стороны других стран". По словам чиновника, вступление Индонезии в БРИКС в январе этого года открыло путь к участию в Новом банке развития (НБР), главной задачей которого является поддержка инфраструктурных и экономических проектов в развивающихся странах. Президент Индонезии Прабово Субианто ранее отметил, что Джакарта рассматривает НБР как альтернативный источник финансирования, не связанный с геополитическими условиями.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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экономика, индонезия, бразилия, джакарта, прабово субианто, брикс, мвф
Экономика, Индонезия, Бразилия, Джакарта, Прабово Субианто, БРИКС, МВФ
В Индонезии назвали главное отличие Банка БРИКС от МВФ

Минфин Индонезии: Банк БРИКС уважает суверенитет всех стран, в отличие от МВФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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ДЖАКАРТА, 7 июля - РИА Новости. Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС, не станет инструментом политического давления и в корне отличается от Международного валютного фонда (МВФ), заявил замминистра финансов Индонезии Томас Дживандоно на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран БРИКС в Бразилии.
"Я не вижу его как структуру, аналогичную МВФ, потому что система управления в БРИКС иная. В ней всегда уважается суверенитет каждой страны", - приводит его слова агентство ANTARA.
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Томас Дживандоно добавил, что в случае с БРИКС также не предвидится "вмешательство со стороны других стран".
По словам чиновника, вступление Индонезии в БРИКС в январе этого года открыло путь к участию в Новом банке развития (НБР), главной задачей которого является поддержка инфраструктурных и экономических проектов в развивающихся странах.
Президент Индонезии Прабово Субианто ранее отметил, что Джакарта рассматривает НБР как альтернативный источник финансирования, не связанный с геополитическими условиями.
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