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Лидеры БРИКС приняли декларацию об управлении ИИ - РИА Новости, 07.07.2025
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05:40 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/briks-2027573942.html
Лидеры БРИКС приняли декларацию об управлении ИИ
Лидеры БРИКС приняли декларацию об управлении ИИ - РИА Новости, 07.07.2025
Лидеры БРИКС приняли декларацию об управлении ИИ
Лидеры стран БРИКС приняли декларацию о глобальном управлении искусственным интеллектом (ИИ), в которой выразили намерение способствовать разработке... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:40:00+03:00
2025-07-07T05:40:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приняли декларацию о глобальном управлении искусственным интеллектом (ИИ), в которой выразили намерение способствовать разработке международных принципов развития и применения технологий ИИ, ориентированных на инклюзивность, устойчивость и соблюдение прав человека. "Глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и удовлетворять потребности всех стран, особенно стран Глобального Юга", - говорится в тексте документа, который опубликовало правительство Бразилии. Согласно декларации, механизмы управления должны соответствовать национальным нормативным структурам и уставу ООН, уважать суверенитет, а также быть представительными, ориентированными на развитие, доступными, инклюзивными, динамичными, прозрачными и безопасными. Авторы декларации выступили против фрагментации и дублирования усилий по ИИ на международном уровне, отметив, что это может усугубить уже существующие асимметрии и подорвать легитимность глобального управления цифровыми вопросами. В документе подчёркивается центральная роль Организации Объединённых Наций как элемента глобального управления ИИ. Лидеры БРИКС подтвердили право всех стран на доступ к преимуществам цифровой экономики и развивающимся технологиям, включая ИИ, а также на разработку собственных нормативных структур для технологической автономии и инноваций. Декларация подчёркивает важность справедливого регулирования рынков, инклюзивного управления данными и открытого доступа к ИИ-технологиям, а также необходимость международного сотрудничества для устранения технологических барьеров и расширения доступа к знаниям и компонентам ИИ. БРИКС выступил за развитие открытых моделей, научное и технологическое сотрудничество, а также за разработку международных стандартов, направленных на доверие, совместимость и безопасность искусственного интеллекта, избегая процессов стандартизации как барьеров для входа на рынки малых стран и развивающихся экономик. Лидеры государств БРИКС отметили, что ИИ должен быть этичным, прозрачным и надёжным, а интересы человека в этой сфере - приоритетными. В заключительной части декларации отмечается необходимость осторожного подхода к "сильному искусственному интеллекту" (Artificial General Intelligence, AGI), который потенциально будет способен делать самостоятельные выводы на базе поступающей информации, обучаться и в будущем осознать себя. Страны БРИКС намерены выработать общую позицию и активизировать усилия по участию в глобальном диалоге по управлению ИИ под эгидой ООН.
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в мире, бразилия, брикс, оон, саммит брикс в бразилии
В мире, Бразилия, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Бразилии
Лидеры БРИКС приняли декларацию об управлении ИИ

Лидеры БРИКС приняли декларацию о глобальном управлении ИИ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приняли декларацию о глобальном управлении искусственным интеллектом (ИИ), в которой выразили намерение способствовать разработке международных принципов развития и применения технологий ИИ, ориентированных на инклюзивность, устойчивость и соблюдение прав человека.
"Глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и удовлетворять потребности всех стран, особенно стран Глобального Юга", - говорится в тексте документа, который опубликовало правительство Бразилии.
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Вчера, 00:23
Согласно декларации, механизмы управления должны соответствовать национальным нормативным структурам и уставу ООН, уважать суверенитет, а также быть представительными, ориентированными на развитие, доступными, инклюзивными, динамичными, прозрачными и безопасными.
Авторы декларации выступили против фрагментации и дублирования усилий по ИИ на международном уровне, отметив, что это может усугубить уже существующие асимметрии и подорвать легитимность глобального управления цифровыми вопросами. В документе подчёркивается центральная роль Организации Объединённых Наций как элемента глобального управления ИИ.
Лидеры БРИКС подтвердили право всех стран на доступ к преимуществам цифровой экономики и развивающимся технологиям, включая ИИ, а также на разработку собственных нормативных структур для технологической автономии и инноваций.
Декларация подчёркивает важность справедливого регулирования рынков, инклюзивного управления данными и открытого доступа к ИИ-технологиям, а также необходимость международного сотрудничества для устранения технологических барьеров и расширения доступа к знаниям и компонентам ИИ.
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БРИКС выступил за развитие открытых моделей, научное и технологическое сотрудничество, а также за разработку международных стандартов, направленных на доверие, совместимость и безопасность искусственного интеллекта, избегая процессов стандартизации как барьеров для входа на рынки малых стран и развивающихся экономик.
Лидеры государств БРИКС отметили, что ИИ должен быть этичным, прозрачным и надёжным, а интересы человека в этой сфере - приоритетными.
В заключительной части декларации отмечается необходимость осторожного подхода к "сильному искусственному интеллекту" (Artificial General Intelligence, AGI), который потенциально будет способен делать самостоятельные выводы на базе поступающей информации, обучаться и в будущем осознать себя.
Страны БРИКС намерены выработать общую позицию и активизировать усилия по участию в глобальном диалоге по управлению ИИ под эгидой ООН.
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