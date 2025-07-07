https://ria.ru/20250707/briks-2027573942.html

Лидеры БРИКС приняли декларацию об управлении ИИ

Лидеры БРИКС приняли декларацию об управлении ИИ - РИА Новости, 07.07.2025

Лидеры БРИКС приняли декларацию об управлении ИИ

Лидеры стран БРИКС приняли декларацию о глобальном управлении искусственным интеллектом (ИИ), в которой выразили намерение способствовать разработке... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T05:40:00+03:00

2025-07-07T05:40:00+03:00

2025-07-07T05:40:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приняли декларацию о глобальном управлении искусственным интеллектом (ИИ), в которой выразили намерение способствовать разработке международных принципов развития и применения технологий ИИ, ориентированных на инклюзивность, устойчивость и соблюдение прав человека. "Глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и удовлетворять потребности всех стран, особенно стран Глобального Юга", - говорится в тексте документа, который опубликовало правительство Бразилии. Согласно декларации, механизмы управления должны соответствовать национальным нормативным структурам и уставу ООН, уважать суверенитет, а также быть представительными, ориентированными на развитие, доступными, инклюзивными, динамичными, прозрачными и безопасными. Авторы декларации выступили против фрагментации и дублирования усилий по ИИ на международном уровне, отметив, что это может усугубить уже существующие асимметрии и подорвать легитимность глобального управления цифровыми вопросами. В документе подчёркивается центральная роль Организации Объединённых Наций как элемента глобального управления ИИ. Лидеры БРИКС подтвердили право всех стран на доступ к преимуществам цифровой экономики и развивающимся технологиям, включая ИИ, а также на разработку собственных нормативных структур для технологической автономии и инноваций. Декларация подчёркивает важность справедливого регулирования рынков, инклюзивного управления данными и открытого доступа к ИИ-технологиям, а также необходимость международного сотрудничества для устранения технологических барьеров и расширения доступа к знаниям и компонентам ИИ. БРИКС выступил за развитие открытых моделей, научное и технологическое сотрудничество, а также за разработку международных стандартов, направленных на доверие, совместимость и безопасность искусственного интеллекта, избегая процессов стандартизации как барьеров для входа на рынки малых стран и развивающихся экономик. Лидеры государств БРИКС отметили, что ИИ должен быть этичным, прозрачным и надёжным, а интересы человека в этой сфере - приоритетными. В заключительной части декларации отмечается необходимость осторожного подхода к "сильному искусственному интеллекту" (Artificial General Intelligence, AGI), который потенциально будет способен делать самостоятельные выводы на базе поступающей информации, обучаться и в будущем осознать себя. Страны БРИКС намерены выработать общую позицию и активизировать усилия по участию в глобальном диалоге по управлению ИИ под эгидой ООН.

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027557455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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