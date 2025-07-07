Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 07.07.2025 (обновлено: 16:55 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/bpla-2027703165.html
МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА
МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА
Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:28:00+03:00
2025-07-07T16:55:00+03:00
в мире
россия
швеция
стокгольм (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в Стокгольме, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Уточняется, что российский МИД потребовал от шведских властей соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и призвал Стокгольм к установлению злоумышленников.Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в субботу в посольстве России в Стокгольме.Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
https://ria.ru/20250707/koleso-2027674127.html
россия
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швеция, стокгольм (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Швеция, Стокгольм (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА

МИД призвал Швецию установить злоумышленников, стоящих за нападением БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в Стокгольме, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Уточняется, что российский МИД потребовал от шведских властей соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и призвал Стокгольм к установлению злоумышленников.
Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в субботу в посольстве России в Стокгольме.
Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД России - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
У временного поверенного в делах Швеции спустилось колесо на пути в МИД
Вчера, 15:06
 
В миреРоссияШвецияСтокгольм (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала