https://ria.ru/20250707/bpla-2027703165.html
МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА
МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА
Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:28:00+03:00
2025-07-07T16:28:00+03:00
2025-07-07T16:55:00+03:00
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в Стокгольме, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Уточняется, что российский МИД потребовал от шведских властей соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и призвал Стокгольм к установлению злоумышленников.Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в субботу в посольстве России в Стокгольме.Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
https://ria.ru/20250707/koleso-2027674127.html
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в мире, россия, швеция, стокгольм (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Швеция, Стокгольм (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА
МИД призвал Швецию установить злоумышленников, стоящих за нападением БПЛА