https://ria.ru/20250707/bpla-2027703165.html

МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА

МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025

МИД призвал Швецию установить злоумышленников, причастных к нападениям БПЛА

Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:28:00+03:00

2025-07-07T16:28:00+03:00

2025-07-07T16:55:00+03:00

в мире

россия

швеция

стокгольм (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в Стокгольме, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Уточняется, что российский МИД потребовал от шведских властей соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и призвал Стокгольм к установлению злоумышленников.Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в субботу в посольстве России в Стокгольме.Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.

https://ria.ru/20250707/koleso-2027674127.html

россия

швеция

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, швеция, стокгольм (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)