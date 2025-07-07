https://ria.ru/20250707/bpla-2027596869.html
На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА
На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали в Северском районе Кубани на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:56:00+03:00
2025-07-07T09:56:00+03:00
2025-07-07T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
северский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Северском районе Кубани на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в оперативном штабе региона. "В Северском районе на территории Ильского НПЗ... обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия. Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления – нет", - говорится в сообщении. Сообщение о происшествии поступило ночью 7 июля, сообщают в оперативном штабе. На месте работают специальные и экстренные службы. Минобороны сообщало об одном сбитом на Кубани украинском беспилотнике за ночь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250707/vsu--2027595111.html
северский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Северский район, Происшествия
На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали на территории НПЗ на Кубани, пострадавших нет