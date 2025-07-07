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На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/bpla-2027596869.html
На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА
На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали в Северском районе Кубани на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:56:00+03:00
2025-07-07T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
северский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Северском районе Кубани на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в оперативном штабе региона. "В Северском районе на территории Ильского НПЗ... обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия. Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления – нет", - говорится в сообщении. Сообщение о происшествии поступило ночью 7 июля, сообщают в оперативном штабе. На месте работают специальные и экстренные службы. Минобороны сообщало об одном сбитом на Кубани украинском беспилотнике за ночь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250707/vsu--2027595111.html
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северский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Северский район, Происшествия
На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА упали на территории НПЗ на Кубани, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Северском районе Кубани на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в оперативном штабе региона.
Северском районе на территории Ильского НПЗ... обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия. Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления – нет", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Сообщение о происшествии поступило ночью 7 июля, сообщают в оперативном штабе. На месте работают специальные и экстренные службы.
Минобороны сообщало об одном сбитом на Кубани украинском беспилотнике за ночь.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверский районПроисшествия
 
 
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