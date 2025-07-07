https://ria.ru/20250707/bpla-2027596869.html

На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА

На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025

На Кубани на территорию НПЗ упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА упали в Северском районе Кубани на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:56:00+03:00

2025-07-07T09:56:00+03:00

2025-07-07T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

северский район

происшествия

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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Северском районе Кубани на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в оперативном штабе региона. "В Северском районе на территории Ильского НПЗ... обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия. Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления – нет", - говорится в сообщении. Сообщение о происшествии поступило ночью 7 июля, сообщают в оперативном штабе. На месте работают специальные и экстренные службы. Минобороны сообщало об одном сбитом на Кубани украинском беспилотнике за ночь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250707/vsu--2027595111.html

северский район

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северский район, происшествия