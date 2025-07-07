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ФРГ внесла в чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ более миллиарда евро

ФРГ внесла в чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ более миллиарда евро - РИА Новости, 07.07.2025

ФРГ внесла в чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ более миллиарда евро

Вклад Германии в так называемую "чешскую инициативу" по боеприпасам для ВСУ составил более одного миллиарда евро, сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:56:00+03:00

2025-07-07T16:56:00+03:00

2025-07-07T16:56:00+03:00

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ПРАГА, 7 июл — РИА Новости. Вклад Германии в так называемую "чешскую инициативу" по боеприпасам для ВСУ составил более одного миллиарда евро, сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в понедельник на пресс-конференции в Праге после переговоров с чешским коллегой Яном Липавским. "Чехия обеспечила очень важные поставки в рамках инициативы по боеприпасам. Германия в нее передала более одного миллиарда евро. Спасибо вам, коллега! Это очень важная инициатива", - сказал Вадефуль, обращаясь к Липавскому. Липавский, поблагодарив немецкого коллегу за этот взнос, добавил, что он стал одним из крупнейших за время существования данной инициативы. По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных государств происходит сбор преимущественно крупнокалиберных артснарядов в третьих странах, затем боеприпасы направляются ВСУ. По данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250505/ukraina-2015110157.html

https://ria.ru/20240820/chehija-1967279013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, россия, ян липавский, петр павел, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато