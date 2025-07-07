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Блогерше из Иркутска, оскорбившей участников СВО, продлили арест

Блогерше из Иркутска, оскорбившей участников СВО, продлили арест - РИА Новости, 07.07.2025

Блогерше из Иркутска, оскорбившей участников СВО, продлили арест

Оскорбившей участников СВО блогера Марию Махмутову, получившей в Иркутске 13 суток ареста за нанесение побоев полицейским, назначили еще пять суток за... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:07:00+03:00

2025-07-07T15:07:00+03:00

2025-07-07T15:10:00+03:00

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ИРКУТСК, 7 июл - РИА Новости. Оскорбившей участников СВО блогера Марию Махмутову, получившей в Иркутске 13 суток ареста за нанесение побоев полицейским, назначили еще пять суток за употребление психотропных веществ без рецепта, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области в Telegram-канале. Ранее правоохранители в ходе мониторинга соцсетей выявили видеозапись с женщиной, которая оскорбляет российских военных, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". Автор видео, 35-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции на съемной квартире в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел вела себя неадекватно и вызывающе, пыталась убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она находилась несколько дней, а затем отправили домой. Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Материалы направили в Кировский районный суд Иркутска. По данным суда, 19 июня задержанная покусала и нанесла удар ногой сотруднику правоохранительных органов. За это судья выписал ей 13 суток административного ареста. Во время отбывания наказания ее вновь привлекли к административной ответственности - по статье об употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Медосвидетельствование выявило, что она приняла фенобарбитал. "Мировой судья постановил признать Махмутову М. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного ареста сроком 5 суток", - говорится в сообщении. В суде Махмутова вину не признала, указав, что употребляет корвалол. Вместе с тем, потребление фенобарбитала подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами. По административной статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача ей грозило до 15 суток ареста.

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происшествия, иркутск, россия, иркутская область