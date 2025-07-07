https://ria.ru/20250707/bezopasnost-2027567814.html
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T03:22:00+03:00
2025-07-07T03:22:00+03:00
2025-07-07T03:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Самарской области объявили опасность атаки беспилотников