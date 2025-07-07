https://ria.ru/20250707/bespilotniki-2027593459.html

ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 07.07.2025

ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:38:00+03:00

2025-07-07T09:38:00+03:00

2025-07-07T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Седьмого июля текущего года в период с 8.00 мск до 8.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, безопасность