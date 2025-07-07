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ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 07.07.2025
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:38:00+03:00
2025-07-07T09:38:00+03:00
2025-07-07T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Седьмого июля текущего года в период с 8.00 мск до 8.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника над Белгородской областью