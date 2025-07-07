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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2025
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Российская противовоздушная оборона 7 июля около 9.00 мск уничтожила беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:43:00+03:00
2025-07-07T10:43:00+03:00
2025-07-07T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона 7 июля около 9.00 мск уничтожила беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Седьмого июля т.г. около 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью