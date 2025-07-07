https://ria.ru/20250707/bespilotnik-2027609863.html

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2025

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Российская противовоздушная оборона 7 июля около 9.00 мск уничтожила беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:43:00+03:00

2025-07-07T10:43:00+03:00

2025-07-07T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона 7 июля около 9.00 мск уничтожила беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Седьмого июля т.г. около 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф