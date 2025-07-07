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"Базальт СПО" выходит на рынок Китая

"Базальт СПО" выходит на рынок Китая - РИА Новости, 07.07.2025

"Базальт СПО" выходит на рынок Китая

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) с операционными системами "Альт" представлен на конференции для пользователей продукции разработчика процессоров Loongson... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:14:00+03:00

2025-07-07T18:14:00+03:00

2025-07-07T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) с операционными системами "Альт" представлен на конференции для пользователей продукции разработчика процессоров Loongson ("Лунгсун") - Loongson Product Launch and User Conference 2025 (Презентация продукции "Лунгсун" и конференция для пользователей 2025") в Китае, сообщает "Базальт СПО".Мероприятие было посвящено демонстрации новых решений на базе процессоров Loongson.В составе ПАК - операционная система "Альт", адаптированная под архитектуру LoongArch64 (ЛунгАрх64), рабочие станции с процессорами Loongson 3A5000 и 3A6000 (Лунгсун 3A5000 и 3A6000) и система проектирования "Компас-3D" от разработчика инженерного программного обеспечения "Аскон"."Базальт СПО" делает акцент не на экспорт продукции, а на экспорт технологий — это то, к чему призывает правительство РФ. Мы уже отмечаем повышенный интерес к нашей инфраструктуре разработки со стороны Китая, Индии и стран ближнего зарубежья. На сегодня из российских операционных систем только "Альт" адаптирована под архитектуру LoongArch64. В ней используются самые свежие версии ядра и программного обеспечения, что делает ее актуальной для использования не только на российском, но и на зарубежных рынках", — подчеркнул генеральный директор "Базальт СПО" Сергей Трандин.Развитием экосистемы аппаратных решений для архитектуры LoongArch64 занимается ЗАО "Норси-Транс". Компания разрабатывает собственные материнские платы для процессоров Loongson, корпуса серверов и рабочих станций, что позволяет обеспечивать комплексную поддержку отечественных и зарубежных разработок в рамках архитектуры LoongArch64."Демонстрация ОС "Альт" на китайской конференции по процессорам Loongson — яркий показатель того, что в команде "Базальт СПО" работают настоящие профессионалы и преданные своему делу специалисты. Это событие подтверждает: вендор не просто продолжает развиваться, но и занимает уверенные позиции на международной технологической арене. Именно команда "Базальт СПО" стояла у истоков становления отечественных операционных систем, и сегодня она вновь подтверждает свою значимость и перспективность", — прокомментировал руководитель развития перспективных технологий "Норси-Транс" Александр Венидиктов.Директор по стратегическому маркетингу в машиностроении АСКОН Павел Щербинин добавил, что в этом году компания выпускает нативную версию КОМПАС-3D для отечественных операционных систем, в том числе для ОС "Альт"."При этом АСКОН важно обеспечить работу собственного ПО не только в российских операционных системах, но также в перспективе и на импортонезависимом оборудовании – на процессорах, альтернативных Intel и AMD. И это стало возможно благодаря кооперации с коллегами из "Базальт СПО" и Норси-Транс. Теперь прототип нашего совместного инженерного ПАК представлен международному сообществу на конференции компании Loongson", – сказал Щербинин.Положительные отзывы получили ОС "Альт" и от китайских коллег."Мне нравится предустановленный набор приложений, программное обеспечение очень актуальное, а ядро Linux относится к последней LTS-ветке (долгосрочная техподдержка ПО). Управление пакетами тоже простое", — прокомментировал разработчик из сообщества.Все упоминаемое в тексте программное обеспечение - 6+Реклама, ООО "Базальт СПО", ИНН 7714350892, erid: F7NfYUJCUneTRxeK6CuT

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, китай, россия, индия, торговля