https://ria.ru/20250707/bastrykin-2027624756.html
Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи
Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи - РИА Новости, 07.07.2025
Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения возбудить против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина уголовное... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:46:00+03:00
2025-07-07T11:46:00+03:00
2025-07-07T11:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения возбудить против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью, сказано в повестке Высшей квалификационной комиссии судей РФ (ВККС). "Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина Альберта Викторовича по признакам преступления, предусмотренного пунктами "д", "е", "з" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке. Таким образом, его хотят обвинить в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия. Санкция статьи – лишение свободы до 5 лет. ВККС рассмотрит заявление Бастрыкина 16 июля в 9.30. Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел. В настоящее время он рассматривает дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
https://ria.ru/20250707/dagestan-2027593309.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи
Глава СК Бастрыкин просит возбудить против судьи Тришкина уголовное дело
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения возбудить против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью, сказано в повестке Высшей квалификационной комиссии судей РФ (ВККС).
"Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина Альберта Викторовича по признакам преступления, предусмотренного пунктами "д", "е", "з" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке.
Таким образом, его хотят обвинить в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия. Санкция статьи – лишение свободы до 5 лет.
ВККС рассмотрит заявление Бастрыкина
16 июля в 9.30.
Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел. В настоящее время он рассматривает дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК
. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.