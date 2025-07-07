https://ria.ru/20250707/bastrykin-2027624756.html

Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи

Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи - РИА Новости, 07.07.2025

Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения возбудить против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина уголовное... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:46:00+03:00

2025-07-07T11:46:00+03:00

2025-07-07T11:46:00+03:00

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения возбудить против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью, сказано в повестке Высшей квалификационной комиссии судей РФ (ВККС). "Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина Альберта Викторовича по признакам преступления, предусмотренного пунктами "д", "е", "з" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке. Таким образом, его хотят обвинить в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия. Санкция статьи – лишение свободы до 5 лет. ВККС рассмотрит заявление Бастрыкина 16 июля в 9.30. Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел. В настоящее время он рассматривает дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.

https://ria.ru/20250707/dagestan-2027593309.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)