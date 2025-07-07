https://ria.ru/20250707/avto-2027584804.html

"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta

"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta - РИА Новости, 07.07.2025

"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta

Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" представил на выставке "Иннопром" беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta, передает... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:46:00+03:00

2025-07-07T08:46:00+03:00

2025-07-07T09:06:00+03:00

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

автоваз

lada vesta

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" представил на выставке "Иннопром" беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta, передает корреспондент РИА Новости. "Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе, установлена в тестовом режиме на тестовом автомобиле-носителе-прототипе Аурус Комендант", - говорится в сопровождающих материалах к стенду. Машина Aurus Komendant оборудована семью видеокамерами, двумя лидарами, пятью радарами, блоком спутниковой навигации, блоками связи Wi-Fi и LTE. Она распознает объекты на дороге на дистанции до 200 метров. У Vesta такие же блоки связи и навигации, а также восемь видеокамер, четыре лидара и два радара. Она может видеть объекты на расстоянии до 100 метров. Подведомственный Минпромторгу России научный и инжиниринговый центр транспортной индустрии ФГУП "НАМИ" владеет 67,69% акций "АвтоВАЗа".

https://ria.ru/20250208/buduschee-1998031134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", автоваз, lada vesta, авто