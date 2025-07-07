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"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta - РИА Новости, 07.07.2025
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08:46 07.07.2025 (обновлено: 09:06 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/avto-2027584804.html
"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta - РИА Новости, 07.07.2025
"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" представил на выставке "Иннопром" беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta, передает... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:46:00+03:00
2025-07-07T09:06:00+03:00
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
автоваз
lada vesta
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" представил на выставке "Иннопром" беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta, передает корреспондент РИА Новости. "Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе, установлена в тестовом режиме на тестовом автомобиле-носителе-прототипе Аурус Комендант", - говорится в сопровождающих материалах к стенду. Машина Aurus Komendant оборудована семью видеокамерами, двумя лидарами, пятью радарами, блоком спутниковой навигации, блоками связи Wi-Fi и LTE. Она распознает объекты на дороге на дистанции до 200 метров. У Vesta такие же блоки связи и навигации, а также восемь видеокамер, четыре лидара и два радара. Она может видеть объекты на расстоянии до 100 метров. Подведомственный Минпромторгу России научный и инжиниринговый центр транспортной индустрии ФГУП "НАМИ" владеет 67,69% акций "АвтоВАЗа".
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РИА Новости
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технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", автоваз, lada vesta, авто
Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", АвтоВАЗ, Lada Vesta, Авто
"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta

"НАМИ" показал на "Иннопроме" беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta

© РИА новости"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
НАМИ представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА новости
"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" представил на выставке "Иннопром" беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta, передает корреспондент РИА Новости.
"Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе, установлена в тестовом режиме на тестовом автомобиле-носителе-прототипе Аурус Комендант", - говорится в сопровождающих материалах к стенду.
© РИА новости"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
НАМИ представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА новости
"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
Машина Aurus Komendant оборудована семью видеокамерами, двумя лидарами, пятью радарами, блоком спутниковой навигации, блоками связи Wi-Fi и LTE. Она распознает объекты на дороге на дистанции до 200 метров.
У Vesta такие же блоки связи и навигации, а также восемь видеокамер, четыре лидара и два радара. Она может видеть объекты на расстоянии до 100 метров.
Подведомственный Минпромторгу России научный и инжиниринговый центр транспортной индустрии ФГУП "НАМИ" владеет 67,69% акций "АвтоВАЗа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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8 февраля, 08:00
 
ТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"АвтоВАЗLada VestaАвто
 
 
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