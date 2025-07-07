"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
"НАМИ" показал на "Иннопроме" беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
© РИА новости"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
© РИА новости
"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" представил на выставке "Иннопром" беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta, передает корреспондент РИА Новости.
"Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе, установлена в тестовом режиме на тестовом автомобиле-носителе-прототипе Аурус Комендант", - говорится в сопровождающих материалах к стенду.
© РИА новости"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
© РИА новости
"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
Машина Aurus Komendant оборудована семью видеокамерами, двумя лидарами, пятью радарами, блоком спутниковой навигации, блоками связи Wi-Fi и LTE. Она распознает объекты на дороге на дистанции до 200 метров.
У Vesta такие же блоки связи и навигации, а также восемь видеокамер, четыре лидара и два радара. Она может видеть объекты на расстоянии до 100 метров.
Подведомственный Минпромторгу России научный и инжиниринговый центр транспортной индустрии ФГУП "НАМИ" владеет 67,69% акций "АвтоВАЗа".
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