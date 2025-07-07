https://ria.ru/20250707/aviaperelety-2027562125.html
В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов
В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов - РИА Новости, 07.07.2025
В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов
Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил предоставлять гостиницы аэропортов родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:34:00+03:00
2025-07-07T01:34:00+03:00
2025-07-07T01:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил предоставлять гостиницы аэропортов родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа. Ранее в ряде российских аэропортов произошли задержки и отмены рейсов. "Недопустимо, чтобы дети спали на полу аэропорта. Я уже не раз говорил, что при таких непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны организовать работу и пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы, и уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на 4 часа", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что соответствующие предложения были направлены в профильные ведомства.
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027532284.html
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027531542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, общество
В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов
Антропенко предложил предоставлять номера родителям с детьми при задержке рейсов
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил предоставлять гостиницы аэропортов родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа.
Ранее в ряде российских аэропортов произошли задержки и отмены рейсов.
"Недопустимо, чтобы дети спали на полу аэропорта. Я уже не раз говорил, что при таких непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны организовать работу и пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы, и уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на 4 часа", - сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что соответствующие предложения были направлены в профильные ведомства.