https://ria.ru/20250707/aviaperelety-2027562125.html

В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов

В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов - РИА Новости, 07.07.2025

В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов

Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил предоставлять гостиницы аэропортов родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T01:34:00+03:00

2025-07-07T01:34:00+03:00

2025-07-07T01:34:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил предоставлять гостиницы аэропортов родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа. Ранее в ряде российских аэропортов произошли задержки и отмены рейсов. "Недопустимо, чтобы дети спали на полу аэропорта. Я уже не раз говорил, что при таких непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны организовать работу и пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы, и уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на 4 часа", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что соответствующие предложения были направлены в профильные ведомства.

https://ria.ru/20250706/aeroport-2027532284.html

https://ria.ru/20250706/aeroport-2027531542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, общество