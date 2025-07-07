https://ria.ru/20250707/arslanov-2027738382.html
Суд вынес приговор бывшему главному связисту ВС России
Суд вынес приговор бывшему главному связисту ВС России - РИА Новости, 07.07.2025
Суд вынес приговор бывшему главному связисту ВС России
В понедельник 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего главного связиста российской армии Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы за хищения на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:55:00+03:00
2025-07-07T17:55:00+03:00
2025-07-07T18:03:00+03:00
вооруженные силы рф
халил арсланов
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего главного связиста российской армии Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы за хищения на поставках радиостанций, сообщили РИА Новости в суде."Приговором суда Арсланову назначено 17 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.Как было установлено в суде, Халил Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует".
https://ria.ru/20250707/rosgvardiya-2027696972.html
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вооруженные силы рф, халил арсланов, происшествия
Вооруженные силы РФ, Халил Арсланов, Происшествия
Суд вынес приговор бывшему главному связисту ВС России
Суд назначил бывшему главному связисту ВС РФ Арсланову 17 лет колонии за хищения