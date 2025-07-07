https://ria.ru/20250707/arslanov-2027738382.html

Суд вынес приговор бывшему главному связисту ВС России

Суд вынес приговор бывшему главному связисту ВС России - РИА Новости, 07.07.2025

Суд вынес приговор бывшему главному связисту ВС России

В понедельник 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего главного связиста российской армии Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы за хищения на... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:55:00+03:00

2025-07-07T17:55:00+03:00

2025-07-07T18:03:00+03:00

вооруженные силы рф

халил арсланов

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего главного связиста российской армии Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы за хищения на поставках радиостанций, сообщили РИА Новости в суде."Приговором суда Арсланову назначено 17 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.Как было установлено в суде, Халил Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует".

https://ria.ru/20250707/rosgvardiya-2027696972.html

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вооруженные силы рф, халил арсланов, происшествия