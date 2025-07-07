https://ria.ru/20250707/armija-2027607179.html

Польская армия проводит операцию на границе с Германией

Польская армия проводит операцию на границе с Германией - РИА Новости, 07.07.2025

Польская армия проводит операцию на границе с Германией

Польская армия проводит специальную операцию "Безопасный запад" на границе с Германией, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:32:00+03:00

2025-07-07T10:32:00+03:00

2025-07-07T17:18:00+03:00

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ВАРШАВА, 7 июл — РИА Новости. Польская армия проводит специальную операцию "Безопасный запад" на границе с Германией, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Началась операция "Безопасный запад" — Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией. Одновременно мы расширяем нашу деятельность на границе с Литвой", — написал Косиняк-Камыш на платформе Х. Министр пояснил, что для участия в этой операции делегированы пять тысяч военнослужащих. "Пять тысяч солдат готовы действовать. Мы усиливаем безопасность — мы решительно реагируем на миграционные угрозы", — указал он. В свою очередь, министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил журналистам, что на границе с Литвой уже задержаны первые нелегальные мигранты. "У нас есть первые задержанные. Они ехали через польско-литовскую границу незадолго до полуночи. Эстонский водитель перевозил нескольких нелегальных мигрантов — граждан Афганистана", — сказал он. Министр отметил, что пограничный контроль не привел к возникновению заторов на границе. "Нигде нет никаких инцидентов, нигде нет никаких заторов в движении. Через несколько часов после начала операции можно сказать, что она проходит в соответствии с планом", — заявил он. С понедельника Польша ввела на 30 дней временный пограничный контроль с Германией и Литвой. В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию. При этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с прошлого года, что вызывает негативную реакцию Варшавы. Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Варшава "не будет решать проблему нелегальных мигрантов за ФРГ".

https://ria.ru/20250701/polsha-2026504842.html

https://ria.ru/20250625/nato-2025411535.html

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в мире, здоровье - общество, германия, польша, литва, владислав косиняк-камыш , томаш семоняк, анджей дуда