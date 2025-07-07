Эксперт сообщил об отсутствии прорыва в работе с Европой и США в Арктике
Глава ААНИИ Макаров: прорыва в работе с Европой и США в Арктике пока нет
© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкБелый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Прорыва в работе с традиционными партнёрами в Арктике – Европой, США и Канадой – пока нет, сейчас Россия сфокусирована на сотрудничестве со странами БРИКС, заявил в интервью РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
"С нашими традиционными партнёрами: европейскими странами, США, Канадой — пока каких-то прорывов нет, к сожалению. Сейчас сфокусирована работа со странами БРИКС: Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка. Там много кропотливой работы, происходит согласование направлений исследований, где можно поработать вместе. В общем, медленно, но верно, мы движемся к тому, чтобы начать реализацию совместных проектов. Здесь большую роль играет обмен студентами, молодыми учёными", - сказал Макаров.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2021 года председательство перешло к России. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.
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