https://ria.ru/20250707/arktika-2027585372.html

Эксперт сообщил об отсутствии прорыва в работе с Европой и США в Арктике

Эксперт сообщил об отсутствии прорыва в работе с Европой и США в Арктике - РИА Новости, 07.07.2025

Эксперт сообщил об отсутствии прорыва в работе с Европой и США в Арктике

Прорыва в работе с традиционными партнёрами в Арктике – Европой, США и Канадой – пока нет, сейчас Россия сфокусирована на сотрудничестве со странами БРИКС,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:50:00+03:00

2025-07-07T08:50:00+03:00

2025-07-07T08:51:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Прорыва в работе с традиционными партнёрами в Арктике – Европой, США и Канадой – пока нет, сейчас Россия сфокусирована на сотрудничестве со странами БРИКС, заявил в интервью РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. "С нашими традиционными партнёрами: европейскими странами, США, Канадой — пока каких-то прорывов нет, к сожалению. Сейчас сфокусирована работа со странами БРИКС: Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка. Там много кропотливой работы, происходит согласование направлений исследований, где можно поработать вместе. В общем, медленно, но верно, мы движемся к тому, чтобы начать реализацию совместных проектов. Здесь большую роль играет обмен студентами, молодыми учёными", - сказал Макаров. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2021 года председательство перешло к России. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.

https://ria.ru/20250522/arktika-2018346180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, канада, россия, александр макаров, брикс, арктический совет, арктика