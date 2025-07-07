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В Калининграде арестовали молдаванина, обвиняемого в контрабанде гашиша - РИА Новости, 07.07.2025
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22:59 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/arest-2027789158.html
В Калининграде арестовали молдаванина, обвиняемого в контрабанде гашиша
В Калининграде арестовали молдаванина, обвиняемого в контрабанде гашиша - РИА Новости, 07.07.2025
В Калининграде арестовали молдаванина, обвиняемого в контрабанде гашиша
Суд в Калининграде отправил под арест гражданина Молдавии, обвиняемого в контрабанде гашиша весом более 40 килограммов, наркотик он пытался провезти из Литвы в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T22:59:00+03:00
2025-07-07T22:59:00+03:00
происшествия
калининград
литва
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молдавия
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КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест гражданина Молдавии, обвиняемого в контрабанде гашиша весом более 40 килограммов, наркотик он пытался провезти из Литвы в топливном баке автомобиля, сообщает пресс-служба областного суда. По версии следствия, обвиняемый М., в составе организованной преступной группы, получил на территории Литвы гашиш, поместил его в топливный бак автомобиля Kia Sorento, за рулем которого въехал в РФ. В ходе таможенного досмотра автомобиля было обнаружено 43 свёртка наркотика общим весом более 40 килограммов. "Постановлением Ленинградского районного суда в отношении обвиняемого М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 сентября 2025 года", - говорится в сообщении суда. М., обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении наркотических средств в особо крупном размере. Отмечается, что в обоснование заявленного ходатайства об аресте следователь указал, что М. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не проживает по месту регистрации, имеет в том числе гражданство иностранного государства, ввиду чего может скрыться от следствия и суда. Кроме того, оставаясь на свободе, обвиняемый может уничтожить доказательства, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.
https://ria.ru/20250703/rossiya-2027069943.html
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происшествия, калининград, литва, россия, молдавия, наркотики
Происшествия, Калининград, Литва, Россия, Молдавия, Наркотики
В Калининграде арестовали молдаванина, обвиняемого в контрабанде гашиша

В Калининграде арестовали молдаванина обвиняемого в контрабанде 40 кг гашиша

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест гражданина Молдавии, обвиняемого в контрабанде гашиша весом более 40 килограммов, наркотик он пытался провезти из Литвы в топливном баке автомобиля, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, обвиняемый М., в составе организованной преступной группы, получил на территории Литвы гашиш, поместил его в топливный бак автомобиля Kia Sorento, за рулем которого въехал в РФ. В ходе таможенного досмотра автомобиля было обнаружено 43 свёртка наркотика общим весом более 40 килограммов.
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"Постановлением Ленинградского районного суда в отношении обвиняемого М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 сентября 2025 года", - говорится в сообщении суда.
М., обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении наркотических средств в особо крупном размере.
Отмечается, что в обоснование заявленного ходатайства об аресте следователь указал, что М. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не проживает по месту регистрации, имеет в том числе гражданство иностранного государства, ввиду чего может скрыться от следствия и суда. Кроме того, оставаясь на свободе, обвиняемый может уничтожить доказательства, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.
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