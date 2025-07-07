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В аэропортах на Дальнем Востоке задержали девять рейсов в Москву
В аэропортах на Дальнем Востоке задержали девять рейсов в Москву - РИА Новости, 07.07.2025
В аэропортах на Дальнем Востоке задержали девять рейсов в Москву
Девять рейсов в Москву задержаны в аэропортах Дальнего Востока из-за позднего прибытия самолетов, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:42:00+03:00
2025-07-07T09:42:00+03:00
2025-07-07T09:42:00+03:00
москва
хабаровск
дальний восток
дальневосточная транспортная прокуратура
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Девять рейсов в Москву задержаны в аэропортах Дальнего Востока из-за позднего прибытия самолетов, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Магадане и на Сахалине задержаны вылеты 9 рейсов в Москву по причине позднего прибытия судов. Отправления ожидают почти 3 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении. Транспортная прокуратура контролирует ситуацию, перевозчики предоставили пассажирам обязательные услуги и принимают меры, чтобы ожидающие не скапливались в аэропортах. Кроме того, изменено расписание вылетов из Хабаровска в Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Нелькан, Чегдомын и Чумикан. Из Южно-Сахалинска отложен вылет в Южно-Курильск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, хабаровск, дальний восток, дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия
Москва, Хабаровск, Дальний Восток, Дальневосточная транспортная прокуратура, Происшествия
В аэропортах на Дальнем Востоке задержали девять рейсов в Москву
На Сахалине, в Магадане и еще в трех аэропортах ДФО задержали 9 рейсов в Москву