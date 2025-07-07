https://ria.ru/20250707/aeroport-2027774265.html
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 07.07.2025
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:36:00+03:00
2025-07-07T20:36:00+03:00
2025-07-07T20:50:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
общество
туризм
новости - туризм
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта", - сообщили в Росавиации.По данным госкорпорации по ОрВД на 20.00 мск понедельника, аэропорт "Шереметьево" обслужил 562 рейса, "Пулково" - 442, аэропорт Нижнего Новгорода - 38.Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет, сообщает Росавиация.Отмечается, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются.
https://ria.ru/20250707/krym-2027686154.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, туризм, новости - туризм, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Общество, Туризм, Новости - Туризм, Безопасность
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Росавиация: все аэропорты в России вновь принимают и отправляют рейсы