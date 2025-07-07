https://ria.ru/20250707/aeroport-2027774265.html

Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 07.07.2025

Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T20:36:00+03:00

2025-07-07T20:36:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта", - сообщили в Росавиации.По данным госкорпорации по ОрВД на 20.00 мск понедельника, аэропорт "Шереметьево" обслужил 562 рейса, "Пулково" - 442, аэропорт Нижнего Новгорода - 38.Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет, сообщает Росавиация.Отмечается, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются.

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, туризм, новости - туризм, безопасность