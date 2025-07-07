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Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 07.07.2025
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20:36 07.07.2025 (обновлено: 20:50 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/aeroport-2027774265.html
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 07.07.2025
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:36:00+03:00
2025-07-07T20:50:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта", - сообщили в Росавиации.По данным госкорпорации по ОрВД на 20.00 мск понедельника, аэропорт "Шереметьево" обслужил 562 рейса, "Пулково" - 442, аэропорт Нижнего Новгорода - 38.Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет, сообщает Росавиация.Отмечается, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, туризм, новости - туризм, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Общество, Туризм, Новости - Туризм, Безопасность
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: все аэропорты в России вновь принимают и отправляют рейсы

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, Минтранс и Росавиация контролируют работу авиатранспорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«
"Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта", - сообщили в Росавиации.
По данным госкорпорации по ОрВД на 20.00 мск понедельника, аэропорт "Шереметьево" обслужил 562 рейса, "Пулково" - 442, аэропорт Нижнего Новгорода - 38.
Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет, сообщает Росавиация.
Отмечается, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются.
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Вчера, 15:43
 
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