https://ria.ru/20250707/aeroflot-2027782037.html

"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов

"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов - РИА Новости, 07.07.2025

"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" стабилизировала расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, сообщили в компании на фоне массовых задержек рейсов 5-6 июля. РИА Новости, 07.07.2025

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2025-07-07T21:27:00+03:00

россия

аэрофлот

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" стабилизировала расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, сообщили в компании на фоне массовых задержек рейсов 5-6 июля. "По состоянию на 20:00 мск 7 июля Аэрофлот стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети. На настоящий момент продолжается работа с пассажирами рейсов, отмененных вследствие вынужденной корректировки расписания", - сообщили в "Аэрофлоте". Там напомнили, что пассажиры могут оформить возврат денежных средств и приобрести новый билет по тому же маршруту и классу, переоформить билет на аналогичный рейс, выполняемый в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета. Стабилизация расписания по рейсам, выполняемым авиакомпанией "Россия" из/в Пулково, ожидается к утру 8 июля. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.

https://ria.ru/20250707/aeroport-2027750915.html

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россия, аэрофлот, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия