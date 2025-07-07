https://ria.ru/20250707/aeroflot-2027782037.html
"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов
"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов - РИА Новости, 07.07.2025
"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" стабилизировала расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, сообщили в компании на фоне массовых задержек рейсов 5-6 июля. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:27:00+03:00
2025-07-07T21:27:00+03:00
2025-07-07T21:27:00+03:00
россия
аэрофлот
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" стабилизировала расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, сообщили в компании на фоне массовых задержек рейсов 5-6 июля. "По состоянию на 20:00 мск 7 июля Аэрофлот стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети. На настоящий момент продолжается работа с пассажирами рейсов, отмененных вследствие вынужденной корректировки расписания", - сообщили в "Аэрофлоте". Там напомнили, что пассажиры могут оформить возврат денежных средств и приобрести новый билет по тому же маршруту и классу, переоформить билет на аналогичный рейс, выполняемый в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета. Стабилизация расписания по рейсам, выполняемым авиакомпанией "Россия" из/в Пулково, ожидается к утру 8 июля. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.
https://ria.ru/20250707/aeroport-2027750915.html
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россия, аэрофлот, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Россия, Аэрофлот, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов
"Аэрофлот" стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети