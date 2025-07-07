https://ria.ru/20250707/achinsk-2027645889.html

Житель Ачинска запустил петарду в шумную компанию соседей

Житель Ачинска запустил петарду в шумную компанию соседей - РИА Новости, 07.07.2025

Житель Ачинска запустил петарду в шумную компанию соседей

Мужчина запустил петарду в шумную компанию соседей во дворе дома красноярского города Ачинск, пострадала женщина, сообщили журналистам в понедельник в краевом... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:03:00+03:00

2025-07-07T13:03:00+03:00

2025-07-07T13:03:00+03:00

происшествия

ачинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Мужчина запустил петарду в шумную компанию соседей во дворе дома красноярского города Ачинск, пострадала женщина, сообщили журналистам в понедельник в краевом главке МВД. "В дежурную часть… обратилась местная жительница 1968 года рождения с сообщением о том, что во дворе жилого многоквартирного дома сосед, проезжая на автомобиле, кинул в нее пиротехническое изделие, после чего произошёл хлопок с языками пламени. Ачинка получила различные травмы", - говорится в сообщении. По данным ведомства, личность соседа-пиротехника установлена – им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения. Мужчина пояснил правоохранительным органам, что кинул петарду с намерением припугнуть шумную компанию во дворе. Уточняется, что пострадавшая проходит лечение в медицинском учреждении. После завершения лечения врачи установят тяжесть причиненного вреда здоровью, что позволит правоохранителям квалифицировать действия подозреваемого.

https://ria.ru/20250703/tomich-2026861741.html

ачинск

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происшествия, ачинск, красноярский край