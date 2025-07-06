https://ria.ru/20250706/zheny-2027269756.html

Жены криминальных авторитетов: как сложилась жизнь после гибели их мужей

Жены криминальных авторитетов: как сложилась жизнь после гибели их мужей - РИА Новости, 06.07.2025

Жены криминальных авторитетов: как сложилась жизнь после гибели их мужей

После гибели своих мужей — известных криминальных авторитетов — их жены оказались перед выбором: продолжать жить в тени прошлого или строить новую жизнь. Как... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:42:00+03:00

2025-07-06T08:42:00+03:00

2025-07-06T08:42:00+03:00

бали

москва

николь кузнецова

илья лагутенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18813/48/188134878_0:76:1472:904_1920x0_80_0_0_2992f60eb7887994b7c2f4eebf939ecb.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. После гибели своих мужей — известных криминальных авторитетов — их жены оказались перед выбором: продолжать жить в тени прошлого или строить новую жизнь. Как сложилась судьба этих женщин, какие испытания им пришлось пройти и удалось ли им найти себя вне криминального мира.От женщины криминального авторитета до жизни на БалиЖизнь рядом с человеком, стоящим на вершине криминальной иерархии, почти всегда напоминает хождение по лезвию ножа — слишком много опасностей, слишком мало гарантий на будущее, а малейшая ошибка может обернуться трагедией. Тем не менее, несмотря на суровые реалии, криминальные авторитеты знали, что такое настоящая любовь, а судьбы их женщин сложились по-разному.Некоторые из них исчезли вместе со своими возлюбленными, разделив их судьбу, другие же смогли построить новую жизнь после их ухода. Эти истории отражают не только эпоху, в которой они жили, но и тех людей, с которыми им довелось быть рядом.Возьмем, к примеру, Андрея Колигова. Он был известен в определенных кругах не только как один из лидеров Курганской организованной преступной группировки, но и как человек с воинским званием лейтенанта запаса. После себя он оставил немного — главным образом дневник, в котором аккуратно и подробно изложил собственное видение будущего. Из этих записей становилось ясно, что он планировал расширить свою преступную империю и захватить криминальную власть в столице. Однако реальность внесла свои коррективы. В конце 1990-х Колигов оказался за решеткой, получил срок в 24 года, но не дождался свободы — восемь лет спустя его жизнь оборвалась в колонии, и сделал он это добровольно.Его подруга Надежда Силенская была заметной и даже медийной фигурой. Она часто появлялась на различных церемониях вручения премий и регулярно упоминалась в светских хрониках. При этом Надежда никогда не скрывала своего прошлого, которое включало съемки в фильмах для взрослых и романы с известными мужчинами, среди которых были музыкант Илья Лагутенко и футболист Мануэл да Кошта.Со временем ее образ жизни изменился. Сегодня, в свои 53 года, она переехала из Москвы на Бали, где стала приверженцем здорового образа жизни и ведет блог, в котором делится короткими видео из повседневной жизни. При этом Надежда продолжает эпатировать своих подписчиков смелыми нарядами и неоднозначными высказываниями. Она ни о чем не жалеет, включая и роман с криминальным авторитетом, который оставил глубокий след в ее судьбе.Женщины ЯпончикаЖизнь криминального авторитета, более известного под прозвищем Япончик, была не менее сложной и противоречивой, чем его преступная карьера. В двадцать лет он женился на Лидии Айвазовой, которая происходила из знатного рода настоящих ассирийских князей. В криминальных кругах Япончику даже дали прозвище "ассирийский зять" в честь происхождения супруги. В этом браке у них родились дети, однако спустя пятнадцать лет Лидия ушла, забрав с собой сыновей. Ни она, ни их общие дети не имели никакого отношения к криминальному миру и сейчас живут за границей.До эмиграции Япончика в США у него была другая женщина — Калина Никифорова, которую можно было считать его коллегой по криминальному миру. Благодаря поддержке Япончика она смогла значительно расширить свое влияние и даже стала единственной в России женщиной с титулом "вор в законе". От нее у Япончика родился сын, однако их отношения не были типичной семьей. После ареста Япончика именно Никифорова взяла на себя руководство его криминальной империей. Позже она вышла замуж за другого влиятельного вора в законе — Рубена Саркисяна по прозвищу Профессор. В начале 1980-х у Никифоровой диагностировали онкологическое заболевание крови. Она боялась лечиться в СССР и планировала вместе с мужем угнать самолет, чтобы сбежать за границу, но реализовать этот план не успела — она скончалась в 1988 году.Позже, уже в США, Япончик оформил фиктивный брак с Ириной Ола, хотя на самом деле жил с эмигранткой Фаиной Комиссар. После его гибели в 2009-м неожиданно появилась невенчанная вдова Николь Кузнецова, которая утверждала, что была возлюбленной Япончика и родила от него сына. Она особенно гордилась своими экстрасенсорными способностями и в интервью намекала на тесную связь с криминальным миром. Позже Николь открыла собственную школу магии, вышла замуж, стала матерью дочери с помощью суррогатного материнства, перенесла несколько операций, включая лечение онкологии легкого. В настоящее время она ведет курс по похудению, основанный на "волшебных практиках".Оборвала связь с преступным миромАнтон Малевский, глава Измайловской группировки, был известен не только в криминальных кругах — его прозвали "алюминиевым королем". К концу 1990-х он приобрел значительное влияние и репутацию. В 2001 году он погиб при загадочных обстоятельствах: во время прыжка с парашютом в ЮАР, где отдыхал с женой и детьми. Хотя официально смерть считалась несчастным случаем, многие сомневались в этой версии, полагая, что речь о замаскированном убийстве.Жена Малевского, Жанна, после трагедии решила порвать с криминальным прошлым и не возвращалась к прежнему образу жизни. Единственным напоминанием о прошлом стал ее вызов в лондонский суд в качестве свидетеля по делу одного из бизнесменов.В настоящее время Жанна занимается бизнесом, в том числе недвижимостью, и, по данным источников, достигает в этом успеха.Не пережила смерть любимогоПавел Захаров, известный под кличкой Паша Цируль, был одним из самых молодых "воров в законе" и считался воровским казначеем, через которого проходили поставки героина из Колумбии. Его жена Роза официально была супругой родного брата Захарова и родила ему двоих детей, живя в роскоши. Павел безумно любил жену и не жалел денег на нее и детей, а она отвечала ему взаимностью.В декабре 1994 года Паша оказался в СИЗО Лефортово, и Роза пыталась обеспечить ему комфортные условия в заключении. Однако правоохранители полностью лишили его связи с внешним миром, что стало роковым, поскольку он был наркоманом со стажем и ежедневно нуждался в дозе, которую не могли регулярно доставлять в тюрьму. В 1997 году во время допроса он потерял сознание и вскоре умер. Роза не смогла пережить потерю и впоследствии умерла от передозировки.

бали

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бали, москва, николь кузнецова, илья лагутенко