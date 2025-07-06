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Жены криминальных авторитетов: как сложилась жизнь после гибели их мужей - РИА Новости, 06.07.2025
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08:42 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/zheny-2027269756.html
Жены криминальных авторитетов: как сложилась жизнь после гибели их мужей
Жены криминальных авторитетов: как сложилась жизнь после гибели их мужей - РИА Новости, 06.07.2025
Жены криминальных авторитетов: как сложилась жизнь после гибели их мужей
После гибели своих мужей — известных криминальных авторитетов — их жены оказались перед выбором: продолжать жить в тени прошлого или строить новую жизнь. Как... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:42:00+03:00
2025-07-06T08:42:00+03:00
бали
москва
николь кузнецова
илья лагутенко
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. После гибели своих мужей — известных криминальных авторитетов — их жены оказались перед выбором: продолжать жить в тени прошлого или строить новую жизнь. Как сложилась судьба этих женщин, какие испытания им пришлось пройти и удалось ли им найти себя вне криминального мира.От женщины криминального авторитета до жизни на БалиЖизнь рядом с человеком, стоящим на вершине криминальной иерархии, почти всегда напоминает хождение по лезвию ножа — слишком много опасностей, слишком мало гарантий на будущее, а малейшая ошибка может обернуться трагедией. Тем не менее, несмотря на суровые реалии, криминальные авторитеты знали, что такое настоящая любовь, а судьбы их женщин сложились по-разному.Некоторые из них исчезли вместе со своими возлюбленными, разделив их судьбу, другие же смогли построить новую жизнь после их ухода. Эти истории отражают не только эпоху, в которой они жили, но и тех людей, с которыми им довелось быть рядом.Возьмем, к примеру, Андрея Колигова. Он был известен в определенных кругах не только как один из лидеров Курганской организованной преступной группировки, но и как человек с воинским званием лейтенанта запаса. После себя он оставил немного — главным образом дневник, в котором аккуратно и подробно изложил собственное видение будущего. Из этих записей становилось ясно, что он планировал расширить свою преступную империю и захватить криминальную власть в столице. Однако реальность внесла свои коррективы. В конце 1990-х Колигов оказался за решеткой, получил срок в 24 года, но не дождался свободы — восемь лет спустя его жизнь оборвалась в колонии, и сделал он это добровольно.Его подруга Надежда Силенская была заметной и даже медийной фигурой. Она часто появлялась на различных церемониях вручения премий и регулярно упоминалась в светских хрониках. При этом Надежда никогда не скрывала своего прошлого, которое включало съемки в фильмах для взрослых и романы с известными мужчинами, среди которых были музыкант Илья Лагутенко и футболист Мануэл да Кошта.Со временем ее образ жизни изменился. Сегодня, в свои 53 года, она переехала из Москвы на Бали, где стала приверженцем здорового образа жизни и ведет блог, в котором делится короткими видео из повседневной жизни. При этом Надежда продолжает эпатировать своих подписчиков смелыми нарядами и неоднозначными высказываниями. Она ни о чем не жалеет, включая и роман с криминальным авторитетом, который оставил глубокий след в ее судьбе.Женщины ЯпончикаЖизнь криминального авторитета, более известного под прозвищем Япончик, была не менее сложной и противоречивой, чем его преступная карьера. В двадцать лет он женился на Лидии Айвазовой, которая происходила из знатного рода настоящих ассирийских князей. В криминальных кругах Япончику даже дали прозвище "ассирийский зять" в честь происхождения супруги. В этом браке у них родились дети, однако спустя пятнадцать лет Лидия ушла, забрав с собой сыновей. Ни она, ни их общие дети не имели никакого отношения к криминальному миру и сейчас живут за границей.До эмиграции Япончика в США у него была другая женщина — Калина Никифорова, которую можно было считать его коллегой по криминальному миру. Благодаря поддержке Япончика она смогла значительно расширить свое влияние и даже стала единственной в России женщиной с титулом "вор в законе". От нее у Япончика родился сын, однако их отношения не были типичной семьей. После ареста Япончика именно Никифорова взяла на себя руководство его криминальной империей. Позже она вышла замуж за другого влиятельного вора в законе — Рубена Саркисяна по прозвищу Профессор. В начале 1980-х у Никифоровой диагностировали онкологическое заболевание крови. Она боялась лечиться в СССР и планировала вместе с мужем угнать самолет, чтобы сбежать за границу, но реализовать этот план не успела — она скончалась в 1988 году.Позже, уже в США, Япончик оформил фиктивный брак с Ириной Ола, хотя на самом деле жил с эмигранткой Фаиной Комиссар. После его гибели в 2009-м неожиданно появилась невенчанная вдова Николь Кузнецова, которая утверждала, что была возлюбленной Япончика и родила от него сына. Она особенно гордилась своими экстрасенсорными способностями и в интервью намекала на тесную связь с криминальным миром. Позже Николь открыла собственную школу магии, вышла замуж, стала матерью дочери с помощью суррогатного материнства, перенесла несколько операций, включая лечение онкологии легкого. В настоящее время она ведет курс по похудению, основанный на "волшебных практиках".Оборвала связь с преступным миромАнтон Малевский, глава Измайловской группировки, был известен не только в криминальных кругах — его прозвали "алюминиевым королем". К концу 1990-х он приобрел значительное влияние и репутацию. В 2001 году он погиб при загадочных обстоятельствах: во время прыжка с парашютом в ЮАР, где отдыхал с женой и детьми. Хотя официально смерть считалась несчастным случаем, многие сомневались в этой версии, полагая, что речь о замаскированном убийстве.Жена Малевского, Жанна, после трагедии решила порвать с криминальным прошлым и не возвращалась к прежнему образу жизни. Единственным напоминанием о прошлом стал ее вызов в лондонский суд в качестве свидетеля по делу одного из бизнесменов.В настоящее время Жанна занимается бизнесом, в том числе недвижимостью, и, по данным источников, достигает в этом успеха.Не пережила смерть любимогоПавел Захаров, известный под кличкой Паша Цируль, был одним из самых молодых "воров в законе" и считался воровским казначеем, через которого проходили поставки героина из Колумбии. Его жена Роза официально была супругой родного брата Захарова и родила ему двоих детей, живя в роскоши. Павел безумно любил жену и не жалел денег на нее и детей, а она отвечала ему взаимностью.В декабре 1994 года Паша оказался в СИЗО Лефортово, и Роза пыталась обеспечить ему комфортные условия в заключении. Однако правоохранители полностью лишили его связи с внешним миром, что стало роковым, поскольку он был наркоманом со стажем и ежедневно нуждался в дозе, которую не могли регулярно доставлять в тюрьму. В 1997 году во время допроса он потерял сознание и вскоре умер. Роза не смогла пережить потерю и впоследствии умерла от передозировки.
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бали, москва, николь кузнецова, илья лагутенко
Бали, Москва, Николь Кузнецова, Илья Лагутенко

Жены криминальных авторитетов: как сложилась жизнь после гибели их мужей

© Газета "Время новостей" | Перейти в медиабанкВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Газета "Время новостей"
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. После гибели своих мужей — известных криминальных авторитетов — их жены оказались перед выбором: продолжать жить в тени прошлого или строить новую жизнь. Как сложилась судьба этих женщин, какие испытания им пришлось пройти и удалось ли им найти себя вне криминального мира.

От женщины криминального авторитета до жизни на Бали

Жизнь рядом с человеком, стоящим на вершине криминальной иерархии, почти всегда напоминает хождение по лезвию ножа — слишком много опасностей, слишком мало гарантий на будущее, а малейшая ошибка может обернуться трагедией. Тем не менее, несмотря на суровые реалии, криминальные авторитеты знали, что такое настоящая любовь, а судьбы их женщин сложились по-разному.
Некоторые из них исчезли вместе со своими возлюбленными, разделив их судьбу, другие же смогли построить новую жизнь после их ухода. Эти истории отражают не только эпоху, в которой они жили, но и тех людей, с которыми им довелось быть рядом.
Возьмем, к примеру, Андрея Колигова. Он был известен в определенных кругах не только как один из лидеров Курганской организованной преступной группировки, но и как человек с воинским званием лейтенанта запаса. После себя он оставил немного — главным образом дневник, в котором аккуратно и подробно изложил собственное видение будущего. Из этих записей становилось ясно, что он планировал расширить свою преступную империю и захватить криминальную власть в столице.
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Заключенный в исправительной колонии
Однако реальность внесла свои коррективы. В конце 1990-х Колигов оказался за решеткой, получил срок в 24 года, но не дождался свободы — восемь лет спустя его жизнь оборвалась в колонии, и сделал он это добровольно.
Его подруга Надежда Силенская была заметной и даже медийной фигурой. Она часто появлялась на различных церемониях вручения премий и регулярно упоминалась в светских хрониках. При этом Надежда никогда не скрывала своего прошлого, которое включало съемки в фильмах для взрослых и романы с известными мужчинами, среди которых были музыкант Илья Лагутенко и футболист Мануэл да Кошта.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМануэл да Кошта
Мануэл да Кошта - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мануэл да Кошта
Со временем ее образ жизни изменился. Сегодня, в свои 53 года, она переехала из Москвы на Бали, где стала приверженцем здорового образа жизни и ведет блог, в котором делится короткими видео из повседневной жизни. При этом Надежда продолжает эпатировать своих подписчиков смелыми нарядами и неоднозначными высказываниями. Она ни о чем не жалеет, включая и роман с криминальным авторитетом, который оставил глубокий след в ее судьбе.

Женщины Япончика

Жизнь криминального авторитета, более известного под прозвищем Япончик, была не менее сложной и противоречивой, чем его преступная карьера. В двадцать лет он женился на Лидии Айвазовой, которая происходила из знатного рода настоящих ассирийских князей. В криминальных кругах Япончику даже дали прозвище "ассирийский зять" в честь происхождения супруги.
В этом браке у них родились дети, однако спустя пятнадцать лет Лидия ушла, забрав с собой сыновей. Ни она, ни их общие дети не имели никакого отношения к криминальному миру и сейчас живут за границей.
© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
До эмиграции Япончика в США у него была другая женщина — Калина Никифорова, которую можно было считать его коллегой по криминальному миру. Благодаря поддержке Япончика она смогла значительно расширить свое влияние и даже стала единственной в России женщиной с титулом "вор в законе". От нее у Япончика родился сын, однако их отношения не были типичной семьей.
Калина Никифорова
Калина Никифорова - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Калина Никифорова
После ареста Япончика именно Никифорова взяла на себя руководство его криминальной империей. Позже она вышла замуж за другого влиятельного вора в законе — Рубена Саркисяна по прозвищу Профессор. В начале 1980-х у Никифоровой диагностировали онкологическое заболевание крови. Она боялась лечиться в СССР и планировала вместе с мужем угнать самолет, чтобы сбежать за границу, но реализовать этот план не успела — она скончалась в 1988 году.
Позже, уже в США, Япончик оформил фиктивный брак с Ириной Ола, хотя на самом деле жил с эмигранткой Фаиной Комиссар.
© РИА Новости / Газета "Время новостей"/Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВячеслав Иваньков у здания Мосгорсуда
Вячеслав Иваньков у здания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Газета "Время новостей"/Кирилл Каллиников
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Вячеслав Иваньков у здания Мосгорсуда
После его гибели в 2009-м неожиданно появилась невенчанная вдова Николь Кузнецова, которая утверждала, что была возлюбленной Япончика и родила от него сына. Она особенно гордилась своими экстрасенсорными способностями и в интервью намекала на тесную связь с криминальным миром.
Позже Николь открыла собственную школу магии, вышла замуж, стала матерью дочери с помощью суррогатного материнства, перенесла несколько операций, включая лечение онкологии легкого. В настоящее время она ведет курс по похудению, основанный на "волшебных практиках".
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПамятник на могиле криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, на Ваганьковском кладбище
Памятник на могиле криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Памятник на могиле криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, на Ваганьковском кладбище

Оборвала связь с преступным миром

Антон Малевский, глава Измайловской группировки, был известен не только в криминальных кругах — его прозвали "алюминиевым королем". К концу 1990-х он приобрел значительное влияние и репутацию. В 2001 году он погиб при загадочных обстоятельствах: во время прыжка с парашютом в ЮАР, где отдыхал с женой и детьми.
Хотя официально смерть считалась несчастным случаем, многие сомневались в этой версии, полагая, что речь о замаскированном убийстве.
© Depositphotos.com / DmyToМужчина держит в руке пистолет
Мужчина держит в руке пистолет - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Depositphotos.com / DmyTo
Мужчина держит в руке пистолет
Жена Малевского, Жанна, после трагедии решила порвать с криминальным прошлым и не возвращалась к прежнему образу жизни. Единственным напоминанием о прошлом стал ее вызов в лондонский суд в качестве свидетеля по делу одного из бизнесменов.
В настоящее время Жанна занимается бизнесом, в том числе недвижимостью, и, по данным источников, достигает в этом успеха.

Не пережила смерть любимого

Павел Захаров, известный под кличкой Паша Цируль, был одним из самых молодых "воров в законе" и считался воровским казначеем, через которого проходили поставки героина из Колумбии. Его жена Роза официально была супругой родного брата Захарова и родила ему двоих детей, живя в роскоши. Павел безумно любил жену и не жалел денег на нее и детей, а она отвечала ему взаимностью.
© Фото : ИА "Прайм Крайм"Павел Захаров (Паша-Цируль)
Павел Захаров (Паша-Цируль) - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Павел Захаров (Паша-Цируль)
В декабре 1994 года Паша оказался в СИЗО Лефортово, и Роза пыталась обеспечить ему комфортные условия в заключении. Однако правоохранители полностью лишили его связи с внешним миром, что стало роковым, поскольку он был наркоманом со стажем и ежедневно нуждался в дозе, которую не могли регулярно доставлять в тюрьму. В 1997 году во время допроса он потерял сознание и вскоре умер. Роза не смогла пережить потерю и впоследствии умерла от передозировки.
 
БалиМоскваНиколь КузнецоваИлья Лагутенко
 
 
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