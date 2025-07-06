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При атаке ВСУ в Белгородской области пострадала женщина

При атаке ВСУ в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 06.07.2025

При атаке ВСУ в Белгородской области пострадала женщина

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T11:38:00+03:00

2025-07-06T11:38:00+03:00

2025-07-06T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В посёлке Красная Яруга многоквартирный дом атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями рук и шеи бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в результате детонации в доме повреждено остекление.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия