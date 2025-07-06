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Москвичам рассказали о самых знойных днях на следующей неделе - РИА Новости, 06.07.2025
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10:15 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/zhara-2027464837.html
Москвичам рассказали о самых знойных днях на следующей неделе
Москвичам рассказали о самых знойных днях на следующей неделе - РИА Новости, 06.07.2025
Москвичам рассказали о самых знойных днях на следующей неделе
Самыми знойными днями на предстоящей неделе в московском регионе станут 10 и 11 июля, ожидаются "ялтинские" ночи, а днем до плюс 32 - плюс 35 градусов, сообщил... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T10:15:00+03:00
2025-07-06T10:15:00+03:00
общество
евгений тишковец
погода
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Самыми знойными днями на предстоящей неделе в московском регионе станут 10 и 11 июля, ожидаются "ялтинские" ночи, а днем до плюс 32 - плюс 35 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в среду, 9 июля, особенно ночью, в зоне влияния атмосферного фронта с севера, прошумят грозовые ливни с интенсивностью до 7 литров дождевой воды на метр площади, что не позволит воздуху остыть ниже плюс 18 - плюс 21 градуса. С наступлением светлого времени суток постепенно распогодится, облака поредеют и воздух разогреется до плюс 30 - плюс 33 градусов, приближаясь к рекорду 122-летней давности. "Самыми знойными станут четверг и пятница. На периферии антициклона погода будет стоять солнечная и сухая. Ночи ожидаются "ялтинские", плюс 19 - плюс 22, а в разгар дня термометры покажут плюс 32 - плюс 35, что на 10-12 градусов выше положенной в середине лета нормы и больше похоже на знойный, засушливый, резко континентальный климат астраханских и калмыцких пустынь", - рассказал Тишковец. Он добавил, что 10 июля может быть побит температурный рекорд 1996 года, когда в этот день московские метеорологи зафиксировали плюс 33,4 градуса.
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общество, евгений тишковец, погода, москва
Общество, Евгений Тишковец, Погода, Москва
Москвичам рассказали о самых знойных днях на следующей неделе

Тишковец: в Москве самыми знойными днями следующей недели станут 10 и 11 июля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в жару в Парке Горького в Москве
Люди отдыхают в жару в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди отдыхают в жару в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Самыми знойными днями на предстоящей неделе в московском регионе станут 10 и 11 июля, ожидаются "ялтинские" ночи, а днем до плюс 32 - плюс 35 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что в среду, 9 июля, особенно ночью, в зоне влияния атмосферного фронта с севера, прошумят грозовые ливни с интенсивностью до 7 литров дождевой воды на метр площади, что не позволит воздуху остыть ниже плюс 18 - плюс 21 градуса. С наступлением светлого времени суток постепенно распогодится, облака поредеют и воздух разогреется до плюс 30 - плюс 33 градусов, приближаясь к рекорду 122-летней давности.
«
"Самыми знойными станут четверг и пятница. На периферии антициклона погода будет стоять солнечная и сухая. Ночи ожидаются "ялтинские", плюс 19 - плюс 22, а в разгар дня термометры покажут плюс 32 - плюс 35, что на 10-12 градусов выше положенной в середине лета нормы и больше похоже на знойный, засушливый, резко континентальный климат астраханских и калмыцких пустынь", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что 10 июля может быть побит температурный рекорд 1996 года, когда в этот день московские метеорологи зафиксировали плюс 33,4 градуса.
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