Россия отказывается от захвата территорий: Зеленский победил русские дроны

Россия отказывается от захвата территорий: Зеленский победил русские дроны - РИА Новости, 06.07.2025

Россия отказывается от захвата территорий: Зеленский победил русские дроны

Как пророчески писал ветхозаветный Екклезиаст, "всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время сеять... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:00:00+03:00

2025-07-06T08:00:00+03:00

2025-07-06T08:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

владимир зеленский

в мире

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027408291_0:0:1706:960_1920x0_80_0_0_d385ccc261365aadb859959ef1626951.jpg

Как пророчески писал ветхозаветный Екклезиаст, "всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время сеять террор, и время собирать герани".Было время, когда киевские шакалы и их европейские дружки чуть ли не через день заявляли, что необходимо наращивать удары (включая террористические) по территории России, чтобы "все россияне умылись кровью", а картиной с горящим Кремлем в кабинете Зеленского восторгались макроны и сталмеры, от избытка чувств вытирая носы салфетками.Но когда зарево поднялось почти над всей Украиной, а дымом почему-то заволокло Киев, от поднявшегося визга начали лопаться триплексы на оставшихся украинских "Абрамсах". Несмотря на то, что русская армия бьет исключительно по военным и стратегическим целям, вслед за последними массированными ударами в заголовках западных СМИ синхронно начала отрабатываться тема "российского террора": тут и "Террор как стратегия", и "Цель России — нарастить террор", "Война на Украине становится все более смертоносной для мирных жителей" и так далее.Впрочем, это просто-напросто означает, что мы нащупали эффективную и чрезвычайно болезненную для киевского режима стратегию и тактику, против которой у него нет ответа.Многие украинские и западные источники траурно отмечают, что российские вооруженные силы не просто в разы нарастили масштабы ударов беспилотниками и ракетами, а стали это делать с неумолимой настойчивостью, последовательностью и эффективностью. Атаки теперь проводятся днем и ночью, без перерывов на сон и сало, изматывая украинскую ПВО и разматывая все то, что эта ПВО в теории должна защищать. Модифицированные и усиленные русские дроны теперь идут большими волнами по несколько сотен штук за раз, причем летят они быстро и на большой высоте, а после этого пикируют на цель. Из-за этого теряет смысл "малая ПВО", то есть всякие пулемето-тачанки, и противник вынужден расходовать сверхдорогие западные ракеты-перехватчики, буквально вытаскивая их из горла Израиля. Заходя на боевой курс, "Герани" теперь работают "волчьими стаями", то есть с разных направлений и практически одновременно. Чтобы этот праздник запомнился надолго, наши дроны координируются с крылатыми и баллистическими ракетами, и мазурка переходит в веселый гопак. И наоборот: сначала идут "Герани", потом ракеты, потом опять "Герани" — и так по кругу цыганочкой с выходом. А чтобы этот праздник запомнился надолго, к выступлению "Гераней" теперь присоединяются дешевые ложные мишени "Пародия", которых в залпе может быть до 40 процентов. Все это быстро обнуляет боекомплект и сводит западные системы ПВО с ума, а украинские объекты сводит с карты.Мало того, по свидетельствам западных источников, такие заходы на одни и те же объекты повторяются несколько раз, что сводит на нет лихорадочные попытки что-то восстановить. По свидетельству представителей украинских спасательных служб, "Россия меняет тактику массированных атак на Украину, спасательные работы становятся все сложнее".Кроме того, "Герани" распробовали на вкус украинские НПС и базы ГСМ. Под раздачу в последнее время уже попали Дрогобычский НПЗ (Львовская область), Кременчугский НПЗ, Чугуевский завод, а также целый ряд нефтебаз в очень безопасном тылу и на маршрутах подвоза топлива с территории Румынии и Польши. Непрекращающиеся удары не дают ВСУ аккумулировать оперативный резерв ГСМ, что парализует логистику и лишает украинские войска маневра и возможности быстро перебросить резервы на угрожающие направления. А это означает, что если аппетит российских дронов к бензину, керосину и прочей солярке будет только возрастать, то укрофронт может громко лопнуть в самом неожиданном месте.Однако, по версии киевских клоунов, все это ерунда и враки, а с ПВО у них все тип-топ. На днях Зеленский заявил, что у ВСУ появились чудо-перехватчики дронов, которые "хорошо себя показали" при массовой "цветочной" атаке по Киеву, при этом "большинство целей было сбито". The New York Times не дает ему соврать: по данным, полученным изданием от ВВС Украины, "сбивается и подавляется 90 процентов российских дронов". Такую же радужную картину рисует и американский Институт изучения войны (ISW). Тут все четко, ясно и позорно для Путина, готовьте счеты: по их стопроцентным данным, во время атаки в ночь с 3 на 4 июля русские запустили "330 дронов Shahed и 209 дронов типа Shahed и других имитаторов", из которых "украинские силы сбили 268 дронов, а 208 дронов были "потеряны" или подавлены средствами украинской РЭБ". В итоге попали всего по восьми целям. И вообще, как заявил террорист Буданов, "Россия же не может запускать по 500 дронов каждый день". Шах и мат, валенки.Тем не менее подобный оптимизм сохраняют не все.Намедни американское издание The Wall Street Journal закупило пару тонн соли для украинских ран и вышло с любопытным материалом, согласно которому Москву полностью устраивает, как Киев сбивает 1000 процентов их дронов и ракет, и она собирается устроить веселое пионерское "лето беспрерывных атак по Украине" на фоне сокращения военной помощи США.Но пионерские зорьки по всей Украине, по мнению экспертов издания, не основное: "Захват территорий — не главная цель Путина на данном этапе. Его задача — истощить силы Украины, уничтожить вооружение и подорвать моральное состояние как населения, так и западных союзников. <…> Стратегия Путина — сломить способность и волю Украины к сопротивлению, усиливая давление как на армию, так и на гражданское население. Последние события укрепляют уверенность Москвы в том, что она сможет измотать Украину и ее союзников в войне на истощение. Украина будет вынуждена экономить ресурсы, и это, скорее всего, ускорит продвижение России на фронте".К похожему выводу приходит американский мозговой центр Atlantic Council, согласно которому "цель Кремля — сделать жизнь украинских граждан невыносимой и усилить давление на политическое руководство страны, чтобы добиться капитуляции Киева", а часики тикают все сильнее, потому что "все более смертоносная кампания России с применением дронов оказывает деморализующее воздействие на население по всей Украине". Как пишут дипстейтовские боевые листки, "Кремль переходит к психологической войне, пытаясь сломить украинское сопротивление". Глубже всех попытался копнуть мозговой центр CSIS: "Шахед" — это не просто дрон, это инструмент принуждения в более широкой стратегии наказания, направленной на истощение решимости Украины и проверку пределов западной поддержки. Это медленное истирание, война на износ и волю".Общий вывод: российская армия сместила фокус с захвата территорий на рутинное — каждодневное и каждоночное — перемалывание украинской обороны и инфраструктуры с нанесением максимального и в итоге невосполнимого ущерба. Рано или поздно — скорее, рано — такая неголливудская, но рабочая стратегия приведет к каскадному обрушению всей доминошной рыбы, голова которой уже давно гниет в Киеве.И тогда территории не нужно будет захватывать, потому что оборонять их будет нечем и некому.

украина

россия

2025

Новости

