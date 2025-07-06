https://ria.ru/20250706/zelenskij-2027429126.html
Захарова рассказала, чего хочет Зеленский, требуя встречи с Путиным
Захарова рассказала, чего хочет Зеленский, требуя встречи с Путиным - РИА Новости, 06.07.2025
Захарова рассказала, чего хочет Зеленский, требуя встречи с Путиным
Через встречу с российским лидером Владимиром Путиным Владимир Зеленский хочет "переподтвердить" свою легитимность в обход законных способов, заявила... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:00:00+03:00
2025-07-06T00:00:00+03:00
2025-07-06T00:00:00+03:00
россия
владимир зеленский
мария захарова
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Через встречу с российским лидером Владимиром Путиным Владимир Зеленский хочет "переподтвердить" свою легитимность в обход законных способов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Большой вопрос". "Потому что ему (Зеленскому - ред.) нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий", - сказала Захарова. Она отметила, что, помимо этого, Зеленский до безумия боится, что его забудут, что он перестанет быть нужным Западу и его отодвинут. "Он не отходит от микрофонов. Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках", - добавила представитель МИД.
https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027335811.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин
Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова рассказала, чего хочет Зеленский, требуя встречи с Путиным
Захарова: Зеленский хочет через встречу с Путиным доказать свою легитимность