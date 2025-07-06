https://ria.ru/20250706/zapovednik-2027465172.html

В России появится новый заповедник

В России появится новый заповедник - РИА Новости, 06.07.2025

В России появится новый заповедник

В России появится новый заповедник "Степь Донецкая", сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T10:18:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России появится новый заповедник "Степь Донецкая", сообщила пресс-служба правительства. "На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создан государственный природный заповедник "Степь Донецкая". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Новая особо охраняемая природная территория включает четыре кластера:Их общая площадь — более трех тысяч гектаров, ранее они были частями степного заповедника, созданного в 1961 году."Кластеры представляют различные виды степных ландшафтов, в каждом из которых представлены свои виды растительности и животного мира. Многие из них занесены в Красную книгу России, в том числе тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие", — добавили в правительстве.Как отметили в пресс-службе, создание заповедника:Работа идет в рамках реализации госпрограмм "Охрана окружающей среды" и социально-экономического развития новых регионов.

https://ria.ru/20250629/pravitelstvo--2026135013.html

https://ria.ru/20250111/zapovednik-1993219066.html

https://ria.ru/20250530/pushilin-2019891723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, запорожская область, михаил мишустин, общество, туризм