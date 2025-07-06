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В России появится новый заповедник - РИА Новости, 06.07.2025
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10:18 06.07.2025 (обновлено: 10:45 06.07.2025)
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В России появится новый заповедник
В России появится новый заповедник - РИА Новости, 06.07.2025
В России появится новый заповедник
В России появится новый заповедник "Степь Донецкая", сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T10:18:00+03:00
2025-07-06T10:45:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России появится новый заповедник "Степь Донецкая", сообщила пресс-служба правительства. "На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создан государственный природный заповедник "Степь Донецкая". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Новая особо охраняемая природная территория включает четыре кластера:Их общая площадь — более трех тысяч гектаров, ранее они были частями степного заповедника, созданного в 1961 году."Кластеры представляют различные виды степных ландшафтов, в каждом из которых представлены свои виды растительности и животного мира. Многие из них занесены в Красную книгу России, в том числе тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие", — добавили в правительстве.Как отметили в пресс-службе, создание заповедника:Работа идет в рамках реализации госпрограмм "Охрана окружающей среды" и социально-экономического развития новых регионов.
https://ria.ru/20250629/pravitelstvo--2026135013.html
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донецкая народная республика, россия, запорожская область, михаил мишустин, общество, туризм
Хорошие новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Михаил Мишустин, Общество, Туризм
В России появится новый заповедник

В ДНР и Запорожской области создадут государственный заповедник "Степь Донецкая"

© Фото : ВОО "Русское географическое общество"/Александр ЧибилёвПоловецкое каменное изваяние в Хомутовской степи заповедника "Степь Донецкая"
Половецкое каменное изваяние в Хомутовской степи заповедника Степь Донецкая - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : ВОО "Русское географическое общество"/Александр Чибилёв
Половецкое каменное изваяние в Хомутовской степи заповедника "Степь Донецкая". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России появится новый заповедник "Степь Донецкая", сообщила пресс-служба правительства.
"На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создан государственный природный заповедник "Степь Донецкая". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
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Новая особо охраняемая природная территория включает четыре кластера:
  • "Кальмиусский";
  • "Каменные могилы";
  • "Меловая флора";
  • "Хомутовская степь".
Их общая площадь — более трех тысяч гектаров, ранее они были частями степного заповедника, созданного в 1961 году.
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"Кластеры представляют различные виды степных ландшафтов, в каждом из которых представлены свои виды растительности и животного мира. Многие из них занесены в Красную книгу России, в том числе тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие", — добавили в правительстве.
Как отметили в пресс-службе, создание заповедника:
  • обеспечит режим особой охраны значительного количества редких и исчезающих видов растений, птиц и животных;
  • будет способствовать увеличению их численности и естественной миграции.
Работа идет в рамках реализации госпрограмм "Охрана окружающей среды" и социально-экономического развития новых регионов.
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