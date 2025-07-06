В России появится новый заповедник
В ДНР и Запорожской области создадут государственный заповедник "Степь Донецкая"
© Фото : ВОО "Русское географическое общество"/Александр ЧибилёвПоловецкое каменное изваяние в Хомутовской степи заповедника "Степь Донецкая"
Половецкое каменное изваяние в Хомутовской степи заповедника "Степь Донецкая". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России появится новый заповедник "Степь Донецкая", сообщила пресс-служба правительства.
"На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создан государственный природный заповедник "Степь Донецкая". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
Новая особо охраняемая природная территория включает четыре кластера:
- "Кальмиусский";
- "Каменные могилы";
- "Меловая флора";
- "Хомутовская степь".
Их общая площадь — более трех тысяч гектаров, ранее они были частями степного заповедника, созданного в 1961 году.
"Кластеры представляют различные виды степных ландшафтов, в каждом из которых представлены свои виды растительности и животного мира. Многие из них занесены в Красную книгу России, в том числе тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие", — добавили в правительстве.
Как отметили в пресс-службе, создание заповедника:
- обеспечит режим особой охраны значительного количества редких и исчезающих видов растений, птиц и животных;
- будет способствовать увеличению их численности и естественной миграции.
Работа идет в рамках реализации госпрограмм "Охрана окружающей среды" и социально-экономического развития новых регионов.